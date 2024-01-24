《金融》發票獎金「多2個0」誤撥20億 華銀4缺失挨罰400萬

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【時報記者林資傑台北報導】華南銀行執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業時，因系統轉檔作業異常造成入帳金額「多2個零」，使2025.89萬元的撥付金額誤撥為20.25億元，未及時收回金額達918萬元，金管會調查後認為華銀內控制度共有4大缺失，對此依法裁罰華銀400萬元。

銀行局副局長林志吉指出，華銀執行各款項代收付作業的資訊系統，在2023年6月1日變更為新建的「台外幣代收付系統」，同月6日凌晨1點39分執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業時，因系統轉檔時發生金額欄位移位，造成入帳金額「多2個零」。

此系統轉檔作業異常導致多達3萬5952筆異常入帳，將2025.78萬元的撥付金額誤撥為20.25億元。雖然華銀在凌晨4點28分執行帳務更正作業，惟因部分客戶帳戶已轉出資金或代扣繳公用事業費用，導致帳戶餘額不足無法更正。

華銀此事件最終共142戶客戶受影響、未及時收回金額達918萬元。經聯繫客戶說明後，截至2023年10月底仍有14名客戶尚未返還、未收回金額為102萬元。林志吉表示，由於此金額為客戶不當得利，華銀已對客戶進行法定催討程序。

金管會指出，華銀在此事件共有4大缺失，包括資訊系統轉換作業未完善建立客戶權益保護措施、未確實執行資訊系統轉換作業相關規範、未確實執行重大偶發事件通報程序、查核報告未能完整提供事件過程，顯見未完善建立及確實執行內控制度。

林志吉表示，華銀的資訊系統轉換緊急應變計畫及教育訓練未納入客服部門，導致此次系統異常事件發生後，客服部門雖接獲客戶投訴、但卻未即時回應，在事發超過13小時才發送簡訊通知客戶，不利客戶掌握自身權益受影響情形。

其次，華銀在系統轉換前的準備工作時，雖發現誤用財金公司其他來源檔格式，卻未依內規進行平行測試或整體性演練便逕行上線，上線後首次執行統一發票獎金入帳作業，也未依內規配置適當人員監控系統作業及確保資料正確，是客服部門接獲客戶投訴後才發現異常。

林志吉指出，此次事件發生於6日凌晨，但華銀卻在接獲銀行局電話通知後，遲至7日晚間9點通報重大偶發事件，未針對影響程度落實執行重大偶發事件通報程序。同時，提交的查核報告也未完整提供事件過程相關重要資訊，影響報告正確性及完整性。

在考量案件情節輕重及華銀事後處理情形後，金管會依違反銀行法及金控內稽內控法裁罰華銀400萬元。對此，華南金23日晚間代華銀發布重訊表示，已就相關機制進行改善，強化管理規範及落實執行。