《觀光股》六角年終最高6個月 今年調薪3～25%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團六角(2732)23日晚間舉行歲末尾牙，董事長王耀輝宣布2023年終獎金最高6個月，旗下品牌門市店長績效達年度目標，年薪最高累計可領18個月。同時，2024年集團員工平均調薪3～25％，一線門市員工起薪3.6萬元起跳、調薪幅度近3成。

王耀輝表示，2023年集團完成餐食子公司王座(2751)登錄興櫃，並獨家代理韓國第一炸雞品牌「橋村炸雞」登台、開出3家直營門市，「Chatime日出茶太」則在全球多國建立超越百店的經濟規模，除站穩東協，並積極擴張北美、澳洲及歐洲市場。

儘管因升息影響海外展店步調、中國大陸復甦溫吞，六角2023年自結合併營收40.95億元、年減2.73％，為近5年低，但受惠垂直整合與費用控制得當使體質調整效益顯現，前三季歸屬母公司稅後淨利2.45億元、年增達21.31％，創同期次高，每股盈餘5.39元。

六角集團歲末尾牙斥資逾1500萬元，除了全體員工人人有獎之外，更祭出最高獎金20萬，iPhone 15等獎項及價值千萬的股票，感謝同仁們過去一整年的努力。希望2024年公司上上下下能繼續努力，讓六角持續全球領航、卓越稱王。

王耀輝宣布，2023年終獎金依績效最高6個月，表現優異事業單位團體獎金最高220萬元，並頒發金牌店長獎年終3個月，旗下品牌門市店長績效達標，年薪最高可領18個月。2024年集團員工平均調薪3～25％，一線門市人員起薪調幅上看近3成，希望廣納優秀人才。