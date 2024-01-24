自行車雙雄破風 台股早盤站上17,900點整數大關

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受惠美股漲多跌少，台股24日早盤開高，高點暫報17,910點，呈現穩步走高態勢，權王台積電（2330）下跌3元，來到625元，強勢族群部分，順藥（6535）連飆兩根漲停板，智冠（5478）上漲逾6％；自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）同步走揚，扮演吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌96點，或0.25％，收在37,905點；標普500指數上漲14點，或0.29％，收在4,864點；Nasdaq指數上漲65.64點，或0.42％，收在15,425.9點；費半指數上漲28.65點，或0.65％，收在4,415.25點。

美股強勢整理，四大指數收盤漲多跌少。儘管3M、嬌生、Verizon、保潔等公司財報業績與展望好壞不一，影響美股四大指數盤中一度全數翻黑下跌。所幸，美國財政部拍賣2年期公債需求良好，抑制各年期美債殖利率漲幅收斂。

且受惠消息指出中國正考慮採取一系列措施穩定股市，激勵以阿里巴巴為首的中概股強勢反彈，相關正面訊息提振標普500指數震盪走升、收盤再創歷史新高。另外值得注意的是，串流媒體巨頭Netflix（NFLX）公布財報後，盤後股價大漲超過8％。

統一投顧表示，美股財報輪到科技龍頭企業登場，24號特斯拉、25號英特爾將接力公布財報，英特爾上季營收有望終止連續7季下滑，市場預估英特爾上季營收將年增8％，主要因為PC晶片庫存去化，PC供應商將回補庫存；圖形處理器方面，英特爾Xeon銷量可望縮小與競爭對手差距，市場予以樂觀期待。

雖然美國十年期公債殖利率反彈至4.1％以上，但市場對AI樂觀情緒帶起NVIDIA、AMD、微軟、Meta頻創新高，成為科技股反攻號角。操作上建議可布局AI組裝、半導體先進製程、IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航運及能源相關等族群。