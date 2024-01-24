《光電股》雲端安防有戲 晶睿旗下VORTEX再推新功能

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【時報記者張漢綺台北報導】晶睿通訊(3454)112年合併營收為91.62億元，年減7.9%，看好雲端安防解決方案帶來的營運效率，晶睿通訊旗下智慧型雲端安防服務VORTEX，再推出新功能VORTEX Connect，內建於晶睿通訊最新一代網路錄影機(Network Video Recorders，簡稱NVR)的軟體服務，滿足隨時、隨地、跨裝置的安防需求。

勞動力短缺現象升溫，根據2023年安防報告，全球雲端軟體為基礎的服務營收近五年年複合成長率(CAGR)達22%，並預估整體全球影像監控及服務(VSaaS)2023年營收將增長超過28%，顯示巨大市場潛力。

看好雲端安防解決方案帶來的營運效率，晶睿通訊旗下智慧型雲端安防服務VORTEX，以高影像解析、高階AI分析、簡易安裝升級及遠端管理等優勢，致力中小企業加速走向安防雲端化，在北美市場打開知名度，現在更推出新功能VORTEX Connect，內建於晶睿通訊最新一代網路錄影機(Network Video Recorders, 以下簡稱NVR)的軟體服務。

晶睿通訊表示，VORTEX Connect無縫串接晶睿通訊全新系列NVR，包含ND9326P、ND9426P、ND9542P、ND9442P，可供給電力及網路傳輸，無需部署PoE交換器，內建趨勢科技防毒軟體，連線、傳輸提供AES 265、TLS 1.2資安防護，透過NVR亦可連結市面上最多逾30000款ONVIF Profile S網路攝影機，解決網路複雜設定痛點、優化用戶整體成本結構，大幅提升用戶的使用性及便利性。

為搶攻市場商機，晶睿通訊未來將推出VORTEX Connect PRO，大幅提升設備連線上限數，組織下最多分配1000名用戶，提供各別隱私權存取及攝影機群組分配權限，可隨時撤銷或變更現有用戶設定，提高資源分配效率及管理彈性；重要事件片段可進行雲端封存及備份，降低因硬碟毀損、錄影資料空間不足發生的被刪除、改寫風險；全自動更新設備韌體，降低用戶維運時間與成本。