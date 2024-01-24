《金融股》兆豐銀主辦威剛20億元聯合保證

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【時報記者任珮云台北報導】兆豐銀行統籌主辦暨擔任管理銀行之威剛(3260)新臺幣20億元聯合保證案，圓滿籌組完成。兆豐銀為支持環境永續，於此聯合保證案初始規劃即將相關ESG指標納入授信條件，鼓勵威剛積極達成ESG目標，成就產業及金融界攜手為永續發展共盡心力。

此次聯合保證案用途係供威剛擔任第三屆運動彩券發行機構，提供履約保證予教育部體育署所需，由兆豐銀行統籌主辦，第一銀行及臺灣銀行共同主辦，以及合作金庫及華南銀行合計5家金融同業踴躍參加，短期間內即籌組完成，超額認參高達1.45倍。

威剛科技成立至今已逾20年，為全球第二大記憶體、SSD品牌模組廠，以自有品牌ADATA行銷全球，除了在台灣設廠，也在中國、巴西、印度設置產銷據點，近年擴增非記憶體產品應用，投入電競、工控應用、電動車馬達及電動商用三輪車等新事業，自2013年取得第二屆運動彩券發行權，多年來成績斐然，時至今日，接續擔任第三屆運動彩券發行機構，彩券銷售額必將再創佳績。

在ESG發展方面，公司積極推動企業邁向永續，關心環境友善、社會共榮及公司治理等議題，並獲德國紅點設計大獎、台灣25大國際品牌、台灣精品獎及亞洲企業社會責任等多個獎項肯定。