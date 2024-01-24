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《國際政治》白宮出手！傳以哈同意停火1個月

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】路透社報導，據消息人士透露，以色列和哈瑪斯原則上已大致同意停火一個月，並於停火期間交換雙方人質，但由於雙方在如何永久結束這場加薩戰爭仍然存在分歧，因此該協議的框架仍然難產中。

最近幾周以來，由美國、卡達和埃及牽頭並居中斡旋的重點是分階段釋放不同類別的以色列人質，從平民開始、最後是士兵，以換取停止敵對行動、釋放巴勒斯坦囚犯，以及提供加薩更多援助。

一名消息人士表示，在哈瑪斯首次提議停戰數個月後，最新一輪的外交努力於去年12月28日展開，目前有關於停火時間的分歧已經縮短至30天左右。

以色列和哈瑪斯目前並未直接對話，而是透過調解者進行協商。

白宮發言人周二表示，美國中東特使Brett McGurk目前已在該地區，將就釋放人質進行協商，華府支持更長時間的「人道暫時停火」。

哈瑪斯高層Sami Abu Zuhri則表示，該組織對所有倡議與建議都抱持開放態度，但尚未達成協議，「任何協議都必須以停止侵略以及從加薩走廊完全撤軍為基礎」。

另一名哈馬斯高層透露，以色列提出結束這場戰爭的其中一個要求，是哈瑪斯六位高層領導人撤出加薩，但哈瑪斯已「斷然」拒絕這項提議。

該消息人士表示，這份名單包括哈瑪斯10月7日突襲以色列的主謀Yahya Sinwar和Mohamed al-Deif，他們是以色列在這場戰爭中的頭號目標。

一位美方知情人士和巴勒斯坦官員透露，哈瑪斯正在尋求以色列不會重啟這場衝突的保證。

華盛頓正在加大外交壓力以結束這場戰爭。儘管要彌合雙方分歧並不容易，但一名消息人士表示相關協商正密集進行中，「隨時」都可能達成協議。

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