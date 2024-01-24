AI股瘋到不理性 華爾街分析師推「知道就見鬼」新評級

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI是市場熱門主題，各大科技公司股票屢屢創高。不過才剛推出AI晶片的超微卻被降級，股票也跟著下挫。有專家就把現在科技股強勁漲勢和1999年科技大行情相比，並表示現在華爾街確實有熱情過頭的跡象。穿大花背心在台上熱舞，輝達尾牙好不熱鬧，沒想到抽獎環節畫風卻變了調。

輝達執行長黃仁勳：「為什麼你的名字是華為？」

華為先生把現場氣氛炒到最高點，就如同現今輝達股票屢屢創高，然而身為AI晶片領導者的輝達最近可能也要捏把冷汗，強敵環伺，異軍突起的超微就是一例，去年一整年股票上漲近130%。

Breyer Capital執行長Jim Breyer：「我和輝達的團隊討論過，供應鏈的韌性，我離開時非常讚嘆，如果產品需要優化、需要嘗試不一樣的功能，你們需要輝達，當然還有超微，十分厲害的科技七雄，我會把超微列入。」

有分析師表示，對於超微的股價不知如何評起決定下調，首度推出「知道就見鬼」新的評級，令華爾街嚇一跳，而實際上，Northland Capital Markets則是將超微投資評等，由「表現優於大盤」調降至「持有」，愈來愈多競爭者搶進人工智慧領域，有人拿來和1999年科技大行情相比。

CNBC記者Deirdre Bosa：「人工智慧在這時候的狂熱，和網路泡沫時期的狀況沒有太大關係，不過這不代表都沒關係，策略師的報告就指出，聯準會未來寬鬆政策，恐會讓目前理性繁榮變樣。」

Rockefeller Global分析師 Cheryl Young：「現在市場的價格太完美我們一直創新高，我有點擔心，之前幾次我接受訪問，都對科技前景十分看好，例如去年10月，估值真的有點太高。」

投資人對AI股價的投入，恐怕已陷入非理性繁榮。（記者莊欣璉、陳怡蓁／綜合報導）