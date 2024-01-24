中國晶圓廠降價搶生意 聯電、力積電傳掉單

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中國晶圓代工廠傳出降低流片價格，以吸引客戶，根據科技網站《Tom’s Hardware》的報導，晶圓代工大廠格羅方德、三星和聯電及力積電的一些客戶，為此取消訂單，準備轉移到中國。相關業者都不對市場傳聞作評論，但專家表示，如果消息屬實，仍舊不會撼動台灣的晶圓代工。美國前駐中大使駱家輝：「我們（美國）確實在努力阻止中國取得一些，可能被用於軍事或高級計算的先進晶片，這可能與美國競爭，對我們的國家安全構成威脅。」

美中晶片戰持續開打，無論是中國還是美國，都積極發展本土半導體產業，外媒引述調研公司TrendForce報告稱，為了確保當前和未來晶圓廠的利用率最大化，中國晶圓代工廠已經開始降低流片價格以留住現有客戶，並吸引台灣 IC 設計公司的業務。

不僅如此，最新傳出三星、格羅方德、聯電和力積電已經看到客戶取消訂單，轉單到中國晶圓代工廠，對此力積電並未做出回應，光電協進會特約顧問柴煥欣則表示，如果消息屬實，其實並不太會影響台灣的晶圓代工業者。

光電協進會特約顧問柴煥欣：「包含了台積電跟聯電，其實他們在主要的成熟製程，甚至在8吋晶圓的報價上面來講的話，其實目前都沒有任何鬆動的現象。恐怕會比較有容易鬆動的，大概只有像力積電或者是世界先進這一類的晶圓代工廠商，恐怕會比較受到直接性的影響。」

根據柴煥欣觀察，儘管中國對於產能的擴充非常積極，但由於台灣晶圓雙雄專攻邏輯製程的產品，彼此的重疊性不高，就算中國低價搶單，影響也相對有限。

光電協進會特約顧問柴煥欣：「就以目前的經濟成長，還有整體景氣狀況來講的話，中國內需的市場其實還有相當的一個成長力。在這樣一個前提之下的話，即使受到美中晶片戰爭的影響，甚至於說他們並不會與台灣的晶圓代工廠商競爭。」

根據《彭博》報導，依據中國海關數據估算，去年中國進口的半導體製造設備金額激增14％至約400億美元，為2015年有紀錄以來最高，柴煥欣也預估，儘管受到美中晶片戰影響，2024年中國半導體以獲利的前景來看的話，應該還是可以保持一個審慎樂觀的態度。（記者楊珩、謝隆証／台北採訪報導）