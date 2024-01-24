資安武器再進化，鑒真數位發表全新改版之eDetector

在國內從政府到企業各單位，無時不刻面臨著嚴峻的資安考驗。擁有多年資安實務經驗的專業數位鑑識公司-鑒真數位昨天(23日)發表全新升級之雲端及本機版eDetector產品。eDetector可迅速進行端點自動化蒐證分析，更導入AI報告生成、YARA掃描技術，並可介接全球最大之VirusTotal惡意程式情資資料庫，引領數位鑑識與資安事件調查的視野更上一層樓。

近年國內資安事件頻傳。根據iThome 2023年資安大調查結果，有23.4%企業在2022年發生超過50次資安事件，亦即，此些企業平均每一週就會發生一次資安事件。根據《報導者》與自由亞洲電台（RFA）於2023年的報導，多國資安公司點出台灣關鍵基礎設施因為地緣政治風險所面臨的威脅。其中，來自中國的駭客組織，正將矛頭指向全台100多處關鍵基礎設施。由此可知，資安不僅只是企業會面臨的問題，也是全台灣各單位都會遭遇的考驗，是一場沒有煙硝的國安問題，與全台民眾息息相關。而當遭遇資安事件時，進行調查或鑑識便是關鍵的步驟，資安蒐證及分析產品也是資安事件調查中不可或缺的工具。新一代eDetector便是基於此背景下，研發出的資安專業人員得力助手，提供應對資安事件迅速而有效的應對手段，以釐清資安事件發生之根因，避免相同事件再度發生。

鑒真數位執行長黃敬博表示，「eDetector 自2017推出以來不斷改版，目前因應AI及雲端SAAS模式趨勢，全新改寫核心模組成為可符合大企業及中小企業的彈性擴充架構，解決中小企業無法負擔高額成本的資安專家服務，則可自行使用SAAS模式，配合AI及IOC完成基本資安事件調查，而大企業則需要大規模佈建與大資料量的自動蒐證分析，利用快速的檢索引擎及搭配強大的Google情資，可使IR團隊能於短時間內完成有效完整的資安事件根因調查」。

eDetector升級後的端點蒐證鑑識系統，具備雙服務模式：雲端版與本機版，且支援Ｗindows與Linux等作業系統的蒐證分析，可在對蒐集目標主機運作影響最小化的情況下，進行數位跡證與程式分析。其中，雲端版在端點程式部屬後，可直接透過雲端伺服器之網頁介面監控，進行跨機管理蒐證分析作業；而本機版可安裝eDetector設備於企業內部的網路架構上進行大規模蒐證分析。

在資安事件發生初期，資安人員可透過eDetector的快速蒐證功能與高效搜尋分析，偵測惡意程式、並做出動態行為分析，追蹤潛在威脅。動態行為分析包含：程式碼注入、程式/檔案隱藏、網路連線等。eDetector也能蒐集多樣的系統資訊，包含檔案系統(含刪除資訊)、網頁瀏覽紀錄、文件開啟、USB使用、程式執行、各種日誌等多達40種以上痕跡蒐證等。高效的檢索及擴充機制則可支援在短時間內完成上百台至上千台蒐證主機的資料搜尋。

eDetector採用了多項成熟技術。例如：導入Yara掃描技術以便快速辨認惡意程式並鎖定潛在風險。此外，eDetector也支援介接Virus-Total惡意情資數據資料庫，綜合惡意程式情報進行風險值估算，捕捉惡意行為痕跡和連結IP。並結合AI技術，自動化生成深度分析報告，協助資安人員迅速掌握調查方向。eDetector也具備雲端擴充架構，提供高度穩定的服務與儲存擴充彈性，並確保資料機密性、完整性、可用性。中小企業資安人員可在負擔得起的費用下，透過雲端下載蒐證Agent ，並利用雲端授權的Web介面輕鬆執行跨機蒐證及分析工作。

鑒真數位自成立以來，即以資訊安全和數位鑑識產業作為主要營運業務。eDetector為目前國內自行研發最完整之資安調查暨蒐證工具。新一代的eDetector也將以其深度的技術和多元的功能，讓資安調查工作變得更加高效，使得資安人員能更迅速而準確地應對各種威脅，保護機構和個人的權益，為台灣資安環境注入一股強大的力量。在未來的資安戰場上，鑒真數位也將攜手資安專業人員，共同打造更加安全、穩固的數位環境。欲暸解更多新一代eDetector產品相關資訊，請造訪 https://www.edetector.net/