丹佛斯攜手Google，運用AI技術打造永續資料中心

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丹麥跨國性集團丹佛斯與 Google展開策略性合作，將運用生成式人工智慧(AI )技術來提升客戶體驗以及簡化營運流程。近年來，生成式人工智慧技術蔚為風潮，是產業關注的重要議題之一，並有許多尚待發掘的可能性。

丹佛斯集團和 Google 昨天(23日)宣布建立策略性合作夥伴關係，將透過人工智慧(Artificial Intelligence, AI)技術推動高效節能的資料中心解決方案 。透過這項合作關係，丹佛斯將使用 Google Cloud 提供的生成式 AI 工具來提升客戶體驗、簡化內部工作流程及提高組織效能和生產力。 例如，根據產品資訊，透過生成式AI 技術來自動產生獨特、高品質的產品描述和清單，以及在電子商務中建立聊天機器人與提供個人化方案。

作為全球節能解決方案的領導者，丹佛斯與 Google 一同合作，透過高能效解決方案來冷卻資料中心並回收利用餘熱，達到節能減排目標。丹佛斯 OEM 合作夥伴安裝高可靠性、高性能的Turbocor® 壓縮機在冰水主機系統，幫助 Google資料中心提高能源使用效率、減少能耗，實現供暖和製冷系統脫碳。

同時，丹佛斯的餘熱回收利用裝置能捕獲和再利用 Google 資料中心產生的餘熱，為該中心以及鄰近商業和住宅大樓、社區及工業設施供暖。展望未來，丹佛斯將憑藉豐富的經驗與專業的脫碳解決方案來促進歐洲、北美及其他地區資料中心的可持續發展。點擊此連結閱讀全文: https://bit.ly/Danfoss-Google-partnership-datacenter