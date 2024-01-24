《美股掃瞄》費半、輝達再創新高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二美股道瓊指數小跌，標普500指數和費城半導體指數小漲，但仍再創收盤新高。最新發布的業績報告好壞不一，以及投資人縮手觀望特斯拉等重要企業本周陸續公布成績單。

標普500指數連續第三天改寫歷史高點，許多投資人認為重磅級「科技七雄」（Magnificent 7）即將揭曉的季報，是華爾街最近這波上漲能否持續或將失去動能的關鍵。

根據LSEG的數據，分析師預期標普500指數成分股去年第四季獲利平均年增4.6%，低於第三季的年增7.5%。

本周投資人還將關注個人消費支出（PCE）指數—聯準會首選通膨指標，以及S&P Global採購經理人指數（PMI）和第四季GDP初值，以評估聯準會在1月31日會議可能做出的決定。

根據路透社所做的調查，聯準會料將等到第二季才可能降息，現在看來6月比5月的可能性高。

周二收盤，道瓊指數跌96.36點或0.25%，報37,905.45點。標普500指數漲14.17點或0.29%，報4,864.60點。那斯達克指數漲65.66點或0.43%，報15,425.94點。費城半導體指數上漲28.66點或0.65%，報4,415.26點。

標普500指數11大類股漲多跌少，必需消費品類股漲1.08%，漲幅最大；其次是通訊服務類股漲1%、科技股漲0.45%。房地產股跌0.51%，跌幅最大。

重磅級科技股全漲，微軟漲0.60%、蘋果漲0.67%、亞馬遜漲0.80%、Alphabet漲0.72%、Meta漲0.90、特斯拉漲0.16%。輝達漲0.37%，再創歷史收盤新高。

台股ADR全漲，台積電漲近1%、聯電漲0.25%、日月光0.85%、中華電信漲0.93%。

中概股普遍強彈，那斯達克金龍中國指數大漲4.8%，嗶哩嗶哩飆漲9%、阿里巴巴漲近8%、百度和京東均漲逾7%。

標普500指數上漲與下跌股數比為1.2：1，有34檔成分股創新高、1檔創新低。那斯達克指數有102檔成分股創新高、90檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計為109億股，過去20日均量為114億股。