《商情》期金微揚；原油回落；期鋁大漲逾3%；BDI轉跌3%；大豆連二揚

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時報-商情早報

1.靜待美數據報告，周二紐約期金微揚。

2.LME:01/23期銅收8405.00美元/公噸，漲59.50美元。

3.NYMEX:3月輕質原油跌0.39美元，每桶為74.37美元。

4.西德州原油下跌0.54美元，每桶為74.72美元。

5.01/23BDI運費指數為1473.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲4.00美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.23美分，每磅為84.60美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲5.30美元，每公噸為361.10美元。

9.01/23TRJ-CRB上漲1.25，為268.20。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸134.54美元，漲0.92美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待美數據報告，周二紐約期金微揚；由於本周焦點是多數即將公布的美國製造業採購經理人指數(PMI)與第四季國內生產總值(GDP)報告及個人消費支出數據，這些數據報告公布後，將帶給聯準會(Fed)更多降息的前景，令金價止跌反彈；終場收盤報價，2月黃金漲3.60美元，報2025.80美元；3月白銀漲0.16美元；4月白金漲2.50美元；3月鈀金漲6.30美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-制裁憂慮，期鋁大漲逾3%；因投資者擔心歐盟可能實施制裁，在波蘭和波羅的海國家，呼籲歐盟禁止進口俄羅斯鋁以及液化天然氣之後，推振多用於建築、運輸和包裝的鋁價急升，加上，最大消費國中國，出台穩定股市刺激措施，致倫敦(LME)鋁價上揚。終場周二期鋁上漲69美元；期銅上漲59.5美元；期錫上漲622美元；期鎳上漲299美元；期鋅上漲63美元；期鉛上漲43美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-料供應增加，周二歐美原油期貨回落；挪威近海管理局(NOD)數據顯示，2023年12月挪威原油產量升至185萬桶/日，高於11月的181萬桶/日，超出分析師原先預測的181萬桶/日；此外，美國北達科他州管線管理局表示，部分石油產量因嚴寒而關閉後已陸續恢復正常，令終場歐美油價走勢回落；美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌0.39美元，跌幅0.5%，報74.37美元/桶；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.51美元，跌幅0.6%，報79.55美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運力偏多，周二BDI指數轉跌3%；儘管太平洋區貨盤尚可，但運力偏多，租家壓價力度不減，令海岬型船運價減少超過1400美元，抵銷了巴拿馬型船運價因多數核心貿易領域表現良好而增加的收益，令終場波羅的海乾散貨BDI指數轉跌3%；其中最新報價BDI指數下跌45點，收1473點，跌幅3%；BCI指數下跌173點，收2099點，跌幅7.6%；BPI指數上漲37點，收作1613點，漲幅2.4%；BSI指數上漲6點，收作1033點，漲幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-交易活躍，周二大阪期膠連5紅；隨著日本央行維持超低利率不變，符合廣泛預期，且有跡象顯示華盛頓對向北京出售科技產品的限制，正使更多的商業投資轉向日本，加上日本國內股市信心增強超過了汽車需求擔憂，終場大阪期膠呈連續5個交易日收紅；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲0.4%，報每公斤272.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨漲0.9%，報每公斤153.00美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨跌0.1%，收於每噸13535元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨多收揚，其中大豆上揚，且連二日上漲，繼上週觸及多年低點後，引發技術性買盤和空頭回補，儘管需求低迷和最大出口國巴西作物天氣改善限制了漲幅，小麥收平盤，玉米略有上漲，因需求疲軟和供應充足支撐了價格，抵消了技術性買盤和空頭回補的支撐，終場3月小麥持平，3月玉米漲0.75美分，3月大豆漲15.25美分，3月黃豆油漲0.05美分，3月黃豆粉漲5.30美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周二ICE棉花期貨回跌，受累於美元指數上漲0.4%，削弱投資人以美元計價的棉花吸引力，加上美棉超買，令期棉從前一日觸及三個月高點回落，終止連五揚；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.27%，報每磅84.60美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算跌0.09%，報每公噸15935人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國承諾穩定股市，鐵礦石全面上揚；因最大消費國中國。政府當局承諾穩定市場，官方媒體中央電視台周一引述內閣會議的消息指稱，在中國股市暴跌後，北京當局承諾將採取更有力、更有效的刺激政策措施，來支撐市場信心，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周二新加坡交易所58%鐵礦石近月漲2.06%，報每噸122.19美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲0.97%，報每噸883.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)