長野縣越光米登台 大葉高島屋25日起辦優惠活動

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喜歡日本米的民眾看過來！來自日本最富盛名的長野縣越光米，自明（25）日起至2月8日期間，在台北天母大葉高島屋舉辦試吃及促銷活動；同時在台北、台中、台南、高雄各地區的家樂福、愛買、大潤發、momo網路平台等通路同步上市，未來也將常態性販售。

本次活動由台灣金農米-宇進實業與日本長野縣政府共同舉辦推廣。

宇進實業總經理陳威志表示，長野縣越光米是日本最富盛名的產區，由於長野縣位於冬季盛雪地帶，雪季長達半年之久，豐沛的融雪包含礦物質，滋養了土壤，加上當地地形高低落差大，白天日照充足，天氣溫暖，夜晚氣溫下降，日夜溫差很大，使稻米白天吸收的能量消耗低，養分可以充分保存，因此在此處生產的越光米品質優異，色澤淨白晶瑩如雪，烹煮後香氣十足，咀嚼起來有明顯的甘甜米香，以及濕潤軟黏卻又粒粒分明的彈牙口感。

根據統計，長野縣出產的一等米占全縣稻米比例90％以上，可見此地的稻米品質優良，因此長久以來都是日本民眾米食的首選。

日本長野縣政府重視台灣農產品市場，希望能將長野縣優質美味的稻米介紹給台灣民眾，特別提供長野縣的吉祥物Arukuma阿爾熊的可愛貼紙及特製帆布袋，要送給現場參觀購買的民眾。

陳威志表示，這次在天母大葉高島屋的活動內容，包括1／25至2／8賣場促銷價359元，現場特惠價319元，現場買2包送日本特製帆布購物袋一只，每日限量30只，送完為止；現場還有試吃活動，每日前30名現場參觀者可獲得長野越光米試吃包，現場加入粉絲團，追蹤按讚、打卡公開分享也可獲試吃包。