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俐富企業攜手共建一個更加關愛和溫馨的社會　共築社會愛心橋樑帶給生命溫暖

  • 工商時報 唐煒哲
台北市警察局和俐富企業宣導台北打詐隊預防民眾受騙上當。圖/俐富企業提供
台北市警察局和俐富企業宣導台北打詐隊預防民眾受騙上當。圖/俐富企業提供

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8年級年輕女創業家，在2023年登上紐約時代廣場，俐富公司執行長王俐喬，年紀輕輕卻看不出已創業11年，出身並不富裕的她，從小看著家裡因財務危機，帶來種種迫害與辛苦，讓她從小在心中就立志要成為有能力解決她人財務危機的人。

王俐喬表示：「以前家裡遇到困難時，如果有這樣的財債顧問能夠來協助，或許小時候就不會經歷財的辛酸，但現在我有能力可以去幫助其他曾經和我們家一樣的人，協助一個人就是協助一個家庭。」王俐喬說：「幫助人的同時也可以賺到錢，我們一直以自己的工作引以為傲。」

台北市議員秦慧珠號召市府廣場前寒冬送暖做公益俐富全體員工一起響應。圖/俐富企業(提供)
台北市議員秦慧珠號召市府廣場前寒冬送暖做公益俐富全體員工一起響應。圖/俐富企業(提供)

先已利他人之心才能利己

王俐喬說或許這世界不完美但是我們的信念，或許可以稍微影響一點這不完美的世界。俐富公司一向秉持著「俐=人+利=先利他再利己」、「富=財富自然會進來」、「富=心裡富足 也是一種財富」的信念服務大家，今年是我創業的第11年，很感恩自己還有能力繼續回饋社會，因著這份愛，而愛的本身是幸福的。

俐富企業參與台北市政府廣場前愛心公益園遊會民眾踴躍諮詢。圖/俐富企業提供
俐富企業參與台北市政府廣場前愛心公益園遊會民眾踴躍諮詢。圖/俐富企業提供

存好心做好事善循環延續

她說經營企業的同時也要做公益，因為是這片土地，讓我們有了發展事業的可能，雖然我們企業成立不久，但公益不落人後，愛土地的心不限於財富，我一直相信善事可以被循環的，就像我們協助許多民眾解決財務危機、在民眾遇到錢關時，指引方向，我認為這些都是善的循環。

回饋社會傳遞溫暖正能量

俐富已經幫助數多個家庭度過財務難關，向來參與公益活動不遺餘力，農曆年前透過主辦單位：台北市城市發展交流促進會和指導單位：台北市政府社會局、民政局及合辦單位：松山區公所、信義區公所在台北市政府廣場前，舉辦一場意義非凡的公益活動「2024寒冬送暖送愛心」，旨在共同創造一個充滿愛心的公益園遊會。

王俐喬指出不僅為大家準備了豐富多彩的節目和活動，更將用愛心打造一場歡笑滿溢的盛會！身為財務和債務方面的專業顧問，我們現場提供趣味小遊戲、財債務諮詢、地政士諮詢，俐富提供免費諮詢服務，讓大家在歡樂中同時獲得實用的金融知識。讓我們一同在這個特別的日子裡，用行動傳遞愛心，為社會傳遞更多的溫暖。這次活動凝聚各界熱心人士的資源，帶給社會弱勢民眾歡樂和溫暖。展現社會的溫情，舉辦一場精彩的愛心園遊會，透過這次公益活動拋磚引玉，攜手共建一個更加關愛和溫馨的社會。

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