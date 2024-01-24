Hello Kitty 50週年 蘋果村親子餐廳網評Google 4.6顆星

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迎接Hello Kitty 50週年，蘋果村親子餐廳春季菜單給你整桌的Hello Kitty！今年跟著布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、大眼蛙和慵懶的蛋黃哥一起開春團圓，結合季節限定食材，推出角色主題特餐、甜點和飲料，並加碼「新年好運戳戳樂」活動，蘋果村準備了百份禮物，讓大小朋友在新年可以試手氣，把兒時記憶好禮「戳」回家！

網評：餐點最好吃的主題餐廳!2024年蘋果村新菜單6位三麗鷗人氣角色全員到齊，由蟬聯三麗鷗人氣大賞第一名「大耳狗喜拿」推出「大耳狗檸檬奶油海鮮飯」，超豐富的海鮮和白醬最搭，加上檸檬調味更是清新不膩口！而「布丁狗香草雞腿奶油菌菇飯」將布丁狗薑黃飯拌著奶油菌菇醬，外加一隻香草醃料的秘制大雞腿，飽足感UP！「美樂蒂南蠻雞飯」鮮嫩多汁的切塊炸雞腿，配可口莎莎醬，和生菜沙拉，開胃健康的南蠻雞飯讓人食指大動！

Hello Kitty 50週年，蘋果村親子餐廳春季菜單讓你跟著布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂、大眼蛙和慵懶的蛋黃哥一起開春團圓。圖/蘋果村提供

還有全新風味生乳捲、甜心轉運一整年。蘋果村帶來三款高人氣的角色生乳捲：「布丁狗布丁捲」、「美樂蒂草莓捲」，以及「大眼蛙抹茶捲」擁有濃郁內餡和鬆軟蛋糕體，可愛Ｑ萌外觀讓人捨不得吃，飯後絕對要來一份！下午茶限定的「Hello Kitty 珍珠茶蓋舒芙蕾」現點現做的Hello Kitty舒芙蕾鬆餅，蓬鬆ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的口感，搭配伯爵茶奶蓋和珍珠，還原台灣之光珍珠奶茶的風味。另外還有人手一支的「蝴蝶結霜淇淋」，新年來有限定隱藏版口味喔！

不能錯過的還有：無雷推爆手工特調飲。每一杯手工特調，絕對是必喝！特別推薦首度推出的粉粿特調，帶有玫瑰香氣的「雙Ｑ玫瑰奶茶」和濃郁抹茶香的「雙Ｑ抹茶歐蕾」，加入手工製作的粉粿和珍珠，口感層次超豐富；除此之外季節限定的「草莓奶昔」和「草莓香蕉燕麥奶」，超浪漫的粉色特調和濃濃的草莓香氣，激發大家的少女心！喜歡果汁類的村民們，蘋果村幫大家準備了使用葡萄柚和蘋果製作的「蘋果纖果茶」；及以冬瓜茶為基底，加上紅龍果和百香果的「紅龍時果茶」，富含纖維和維生素，酸甜滋味均衡一下吧！

為迎接農曆年，蘋果村加碼百份好禮「戳」回家活動。時間：113.1.29-2.29。活動辦法：蘋果村消費餐點滿1500元即可玩戳戳樂乙次，（滿3000元玩兩次，可累計）。《 Hello Kitty蘋果村親子餐廳 》

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓。服務專線：037-590650；營業時間：星期二至星期五 11:00-20:30 (星期一公休)；星期六至星期日&國定假日 11:00-19:30；春節營業時間：2/9(除夕)-2/12(出三)公休、2/13(初四)開始營業。別忘了加入蘋果村，和三麗鷗人氣大賞角色一起同樂，關注最新消息唷！ 請點擊：https://www.facebook.com/hellokittyapplevillage/