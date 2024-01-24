陸官方火線救市大利多 陸港股開盤走揚

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受到大陸政府即將推出規模高達人民幣（下同）2兆元的股市平準基金，以救市穩市的重大利多帶動下，陸港股市延續上日收盤漲勢，24日開盤上漲，陸股開盤上漲0.4％，對市場變動更為敏感的港股更大漲逾1.6％。

綜合陸媒24日報導，23日市場傳出大陸政府為穩定資本市場運行，考慮運用多項支援工具，其中包含設立規模約2兆元的股市平準基金，用主要來自大陸境外機構的資金，由滬港通、深港通投向A股，該措施最快將於本周獲批並宣布。重大利多令近日股指持續破底大跌的陸港股市23日士氣大振。

24日滬指開盤報2,782.14點，漲0.40％。深成指開盤報8,633.17點，漲0.43％。創業板指開盤報1,696.56點，漲0.53％。北證50指數漲0.43％，中證2000指數漲0.38％。

盤面上，A股上海本地股繼續走強，上海物貿、上海易連、暢聯股份、長江投資均連續兩日漲停板，東方創業、華貿物流、浦東金橋等集體開高。A股氫能源概念股開盤拉升，科隆股份漲停，納爾股份直線封板，金智科技、華電重工、億華通漲逾5％。

A股電商概念股開盤沖高，凱淳股份、廣博股份直線漲停，賽維時代、致歐科技、龍頭股份、普路通等紛紛拉升。阿里巴巴集團創辦人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里股票，蔡崇信家族基金增持了價值1.5億美元的阿里股票，馬雲同期也大手筆增持。

另外，香港恒指24日開盤大漲1.62％，恒生科技指數漲2.77％；稍後恒指漲幅擴大至2％，恒生科技指數漲超3％。

百度港股開盤大漲逾6％，嗶哩嗶哩漲近6％，美團、網易漲超4％，阿里巴巴漲近6％。