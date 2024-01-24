租金便宜最高45％！南港辦公大樓積極吸客

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高力國際今（24）日指出，ESG時代來臨，未來5年台北市南港將有33坪以上的新增辦公供給，陸續完工，在租金單價比信義計畫區最高有45％的價差誘因、企業注重辦公環境符合國際標章LEED及WELL等加持，加上大型集團可整合旗下企業於一體的優勢下，有機會吸引信義計畫區的大型企業搬遷至南港。

高力國際調查，2024至2028年的5年時間，台北市辦公室新增供給總面積預估達76.6萬坪，其中南港就有高達33.5萬坪、佔比約43.7％，將成為這波辦公室租賃市場最具爆發力的區域。

高力國際董事總經理劉學龍表示，目前企業在搬遷的時候最主要會考量區位及租金價差，現在又多加上一個大樓是否符合企業ESG規範、是否有LEED和WELL等國際標章的考量。

高力國際ESG部門資深董事朱秉瑩表示，觀察亞洲區主要城市辦公樓的趨勢，辦公室新增供給量大增的區域，通常要比其它區域具有撼動租金的空間，例如從主力租戶開始，提供早鳥優惠租金、更多免租期，具備國際綠色認證等，因此吸引更多企業進駐。台北市的下一波巨量供給，將會成為國際與製造業整合旗下各服務部門的龐大機會。

高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民分析，南港軟體園區以往以每月每坪租金頂多1千出頭，比起同時期台北市平均租金每月每坪近2千元，信義、民生敦北及敦南的A級辦公大樓更是已達每坪2,300~2,800元的水準，就吸引HP、Yahoo!、Intel等知名跨國企業搬至此處，租金支出可省下將近一半。

目前南港區較新穎的大樓平均租金，每月每坪大約在2,200~2,400元左右，信義計畫區相同品質的大樓則平均約4,000~4,600元，兩區域租金存有將近45％的價差。未來，不單可望吸引信義計畫區與內科租戶，甚至部分在傳統台北市中心商圈的科技類企業租戶，也都很有機會搬遷至南港，形成信義計畫區延伸的辦公商圈。