AI Pin 3月開賣！傳和碩獨家代工 菱生、揚明光量價齊揚

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新創公司Humane首款產品「AI Pin」將在3月於美國開賣，這款運用聲控與微投影技術的AI新硬體傳由和碩獨家操刀代工，是台灣首家浮上檯面的AI Pin供應鏈，但法人也看好具有相關技術的菱生、揚明光、華晶科也可望受惠，激勵股價連日高漲，菱生今日量價齊揚，創近2個月新高，10點前成交量突破5萬張，一度位居台股之冠。

AI Pin裝置主打體積小巧、可磁吸別在衣領上，而且無須螢幕，可以將操控介面投影在手掌心上，只需要聲音與簡單手勢就能操控，剛亮相就迅速吸引市場目光，不只有OpenAI執行長奧特曼投資，還被《時代》選為「2023年度發明」，官網去年底開始接受預購，售價699美元，並將在今年3月開始出貨。

業界消息指出，AI Pin內建高通驍龍8核心處理器及32GB儲存容量，並搭載雷射投影、MEMS微機電、麥克風及1300萬畫素鏡頭等多項技術，整合eSim、Wi-Fi 5、藍牙、Beacon、GPS，並由台灣和碩獨家合作量產，該訂單由網通事業部負責，但和碩表示不針對單一客戶回應，僅強調下半年將有多款新品上市，期待有豐碩的下半年。

不過，法人先前推測，AI Pin應用聲控與微投影技術，橫跨MEMS麥克風與感測元件的封測廠菱生，以及微投影與光學AI應用供應商揚明光與華晶科可望受惠。AI Pin概念股今日（24）表現續強，和碩一度勁揚5%，跳空突破月線，創下今年新高；菱生量價齊揚，連漲4天，改寫去年12月以來新高；揚明光更一度大漲近9%，站上半年新高。