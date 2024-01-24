搶攻春節即食商機 大戶屋、bb.q CHICKEN聯手全家推冷凍7料理

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農曆新年將至，「全家餐飲」觀察台灣社會人口結構變化，近來年菜普遍以小家庭為訴求，主打2～3人小份量，加上上班族生活忙碌，採買和下廚沒時間，今年特別攜手全家便利商店，1月24日起獨家聯名推出日式第一定食餐廳「大戶屋」及韓式炸雞第一品牌「bb.q CHICKEN」共7款冷凍料理，包含大戶屋雞肉什錦燴黑醋、牛肉壽喜燒招牌料理，以及bb.q CHICKEN人氣餐點辣炒雞、雜菜冬粉、泡菜小煎餅、秘製蝦球及秘製鱈魚塊，完美還原店內明星料理，讓消費者隨時輕鬆享用餐廳級美味。

此外，「大戶屋」發現近年小家庭圍爐，偏愛精緻化小包裝年菜，特別結合禮盒概念，將店內三大人氣料理─炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排和雞肉蔬菜燴黑醋，組合成日式外帶年菜，再加贈蛤蠣蒸籠飯一份，1月31日開賣，原價880元、新春優惠價666元，限量600組，售完為止。

「全家餐飲」總經理辛紫綾表示，台灣家戶人口數2023年已下滑至2.53人，單身人口也已破300萬，旗下餐飲品牌除瞄準「個人型日常食」拓展外，亦積極布局「餐廳超市化」策略，將熱銷餐點商品化，搶攻餐廳到餐桌商機，此次首波與「全家」跨通路合作推出7款冷凍商品，今年更預計擴大推出季節和節慶相關的商品達30～50品項，未來更期望朝向多元銷售通路發展。

辛紫綾再表示，春節期間為滿足消費者餐飲的多樣需求，除餐廳仍持續提供現做美味餐點服務外，同時藉由「全家」24小時營業、店點密集的業態優勢，將有助於餐廳再拓店外即食商機，提供春節美味不打烊服務。1月24日起，「大戶屋」和「bb.q CHICKEN」共推7款冷凍商品於「全家」獨家開賣，首推大戶屋「雞肉什錦燴黑醋」，採用大戶屋特製獨門黑醋醬汁，拌炒厚實雞腿肉和繽紛鮮烤蔬菜，色香味俱全；「牛肉壽喜燒」，選用鮮嫩牛五花吸附滿滿野菜甜味，再以壽喜燒醬汁燉煮，適合一家大小品嚐。喜愛韓式料理的哈韓族，推薦必嘗bb.q CHICKEN的「辣炒雞」，嚴選肉質鮮嫩多汁的國產雞肉，搭配獨門辣炒雞醬，細細拌炒香辣又開胃；「秘製鱈魚塊」則以阿拉斯加海域鱈魚製成，裹上特製醬汁，酸甜微辣風味讓人欲罷不能；此外，更有韓國經典必吃美食「泡菜小煎餅」、「雜菜冬粉」及「秘製蝦球」，道地韓式美味簡單復熱即可快速上桌，即日起至3月5日，更推出任選2件冷凍新品享9折嚐鮮優惠，再送大戶屋、bb.q CHICKEN優惠券。

因應現代人工作忙碌及近年來年菜精緻化趨勢，「大戶屋」今年特別以禮盒概念開發年菜外帶組合，適合當獨身族個人化年菜，也適合2～3人小家庭年菜桌加菜，更以精品概念設計餐盒，搖身一變成為日式伴手禮，標榜拜年作客送禮沒問題。

大戶屋新春外帶組合，1月31日全台大戶屋店鋪開賣（台中中友店、台中大魯閣店不販售），禮盒內含炭烤鹽麴五花肉、炸豬里肌肉排和雞肉蔬菜燴黑醋三大人氣料理，再加贈一份蛤蠣蒸籠飯，新春優惠價666元、限量600組。