人民幣中間價升64基點 近兩周新高

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人民幣兌美元中間價24日報7.1053，較23日調升64基點，升幅0.09％，創今年1月12日以來新高。

另一方面，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，24日開展人民幣（下同）4,630億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在1.8％。對沖到期後，公開市場單日繼續淨回籠，不過規模減至840億元。

據路透統計，本周共有約1.57兆元逆回購到期，從每日到期分布來看，23日和24日到期量較大，分別為7,600億元和5,470億元，合計佔全周比例逾八成。