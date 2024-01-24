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中國內需飆升！巨大、美利達早盤大漲逾3％

圖／本報資料照片
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自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）中國內需市場2023年產銷量大幅增長5至6成，法人預期，雙雄中國市場2024年可望延續2023年的漲勢！雙雄今（24）日早盤股價跌深反彈、分別上漲逾3％！

其中，巨大盤中價量齊揚，股價最高來到182.5元、大漲逾4％，成交量近2400張；美利達盤中股價最高來到174.5元、上漲逾3％，成交量逾700張！

自行車產業走過2023年的景氣谷底，業界普遍預期，2024年將撥雲見日，最快第二季、最慢第三季就會出現庫存回補契機！

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