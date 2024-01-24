森林遊樂區走春去闔家出遊樂龍龍

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甲辰龍年即將來臨，2024年春節連假，農業部林業及自然保育署轄管國家森林遊樂區於大年初一起，凡購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、阿里山、雙流、墾丁、知本、池南等12處國家森林遊樂區電子門票，入園即贈送「美好森活，欣欣向龍」限量紅包，讓大家沾沾喜氣，並推薦森林育樂場域中的臥虎藏「龍」神秘景點，讓大家龍年走春，龍光煥發。

位在花蓮縣的富源國家森林遊樂區，有座新龍吟吊橋，以俐落的垂懸弧線跨越富源溪，行走橋上，除飽覽因溪水潔白清澈在日本時代譽為「白川」的富源溪全貌，還可鳥瞰腳下隆隆作響的龍吟瀑布，滿滿瀑布陰離子及森林芬多精，給全家大小滿滿的健康與舒暢。

位於花蓮縣的大農大富平地森林園區，濃綠成蔭的林間步道有如金龍蜿蜒，園區南環自行車道約6.5公里處，因氣氛像極了動畫裡的龍貓隧道，早為必訪的熱門打卡景點。附近的池南、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及瑞穗生態教育館更聯合辦理春節集章活動，歡迎集章帶走精美小禮。

位於屏東縣的墾丁國家森林遊樂區，有全臺少見的高位珊瑚礁森林及全臺最大的石灰岩洞，千萬年來的風吹雨淋，產生了一系列仙洞、一線天、銀龍洞等國內少有的石灰岩景觀，穿梭在狹小秘境中，可得有像蛟龍般的矯健身手，是您走春甩油的最佳選擇。附近的雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區在春節期間也有各式體驗活動，歡迎三五好友結伴來𨑨迌。

位於雲林縣的龍過脈森林步道，因山脈稜線像是一條龍的背脊，到濁水溪與清水溪交會口時，又像神龍汲水而得名，步道有豐富多元的自然人文景觀。登上龍脊，可眺望雲林地區及八卦山山脈，更有機會看到大冠鷲和台灣獼猴，或是珍貴的八色鳥喔！

除了這些臥虎藏「龍」的森林育樂場域外，從嘉義市區出發，一路蜿蜒至阿里山國家森林遊樂區的阿里山林業鐵路，更像是一條盤亙山頭的巨龍，串聯著百年林業興盛，過年期間也有一系列人文、文創主題活動，不能錯過！還有更多讓人龍心大悅的森林育樂場域，等著您來探索！

特別提醒，「除夕」當天各森林育樂場域，只有武陵、阿里山與富源國家森林遊樂區，以及檜意森活村、阿里山林業鐵路正常營運；觀霧、八仙山國家森林遊樂區休園，但住宿山莊仍開放入住，其餘場域則休園1天。

林業保育署表示，除夕當晚仍有許多工作人員於場域服勤，如全年無休，24小時營業的阿里山國家森林遊樂區服務人員、阿里山林業鐵路列車司機、道班工與站務人員、檜谷山莊服務人員，以及其他國家森林遊樂區留守人員等，在除夕夜大家與家人團聚時，他（她）們仍在場域內堅守崗位，為提供遊客安全優質的森林遊憩環境盡心盡力。