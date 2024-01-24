中國駐歐大使暗示：更多歐盟產品或面臨貿易調查

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自2023年9月歐盟宣布將對中國電動車啟動反補貼調查後，中歐經貿情勢轉為緊繃。中國駐歐盟大使傅聰表示，歐盟針對中國電動車的反補貼調查並不公平，因為歐盟也補貼許多自家企業，如果中方採取相同行動，很多事情可能會受到調查。

香港經濟日報24日報導，傅聰表示，歐盟對電動車的反補貼調查將其他國家的關鍵企業排除在外，抽樣調查的企業只針對中國企業，而不包括像特斯拉（Tesla）這樣的龍頭公司，或是透過合資企業在中國生產的歐洲品牌。他指出，中方正在配合歐盟的調查，並希望避免出現雙方不得不相互採取貿易措施的情況。

報導稱，對於中國政府今年1月初宣布調查歐洲出產的白蘭地是否有報復用意，傅聰表示，這是回應了中國企業的擔憂，「我不想說這可能會擴散到歐洲的其他產品中」。

另對歐盟正草擬、用於反制外國經濟脅迫的新規，傅聰表示，新措施主要是針對中國，中方理解歐洲國家加強經濟安全的期待，但歐盟的舉措有些過頭了，「一切似乎都在損害歐盟的安全，但問題是，你的界限在哪里？邊界在哪里？如何在經濟和安全之間取得適當的平衡」？

綜合外媒報導，近日傳出，歐盟正計畫設立一個專項基金，用於促進軍民兩用技術的開發。該基金是即將公佈的一攬子經濟安全計畫的組成部分之一，重點聚焦晶片、人工智慧（AI）、量子計算和生物科技等關鍵技術以及與其相關的專有知識和投資。歐盟希望透過支持這些技術的發展，降低對其他國家供應的依賴，以防止經濟安全風險。