川普贏新州黨內初選創紀錄！總統大選對決拜登機會大增

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【中時新聞網 吳映璠】美國新罕布夏州（New Hampshire）23日舉行共和黨總統候選人黨內初選，隨著各投開票所陸續開票，多家美媒預測，美國前總統川普擊敗對手海利（Nikki Haley），贏得新州黨內初選，使得川普愈來愈有機會在年底的總統大選中與民主黨現任總統拜登對決。川普也是近半世紀以來，首位在愛荷華州、新州黨內初選皆奪勝的共和黨人。

美聯社報導，目前新州開出的21％選票中，川普得票率佔52.6％，海利得票率為46.6％。

報導指出，川普取得的壓到性勝利，將讓他在11月與現任民主黨總統拜登對決的機會大增。

川普也是1976年以來，首位在愛荷華州、新罕布夏州連續兩場共和黨黨內初選都取得勝利的第一人。

川普在15日的愛荷華州黨內初選取得壓倒性勝利，得票率達51％，遠高於第二名、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的21.1％及第三名海利的19.1％，迪尚特已於21日宣布對出黨內初選。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，海利已在第一時間恭喜川普勝選，但她說自己是「戰士」，而且「鬥志旺盛」，強調共和黨黨內初選還沒結束，因為還有許多州還沒投票，她相當期待家鄉南卡羅來納州（South Carolina）在2月24日舉行的初選，承諾會帶著「鬥志旺盛」的競選活動到南卡，稱川普在南卡的選舉中會「更加艱難」。

儘管目前所有票數尚未開出，川普與海利在新州的得票率仍會變動，但路透社評論，選舉結果可能會增加部分共和黨人要求海利退選的呼聲。海利的競選團隊23日發布聲明表示，將持續參選至3月初的超級星期二，屆時將有16州在同日舉行黨內初選。

CNN預測，新州的22張黨內代表（delegate）票中，川普拿下11張代表票，海利拿下8張，另外3張代表票尚未分配。路透社指出，川普若要在黨內初選中出線、獲得提名代表共和黨角逐白宮，必須拿到1215張代表票。目前川普已拿下31張代表票，海利拿下16張。