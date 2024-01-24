前往主要內容
工商時報LOGO

川普贏新州黨內初選創紀錄！總統大選對決拜登機會大增

  • 中時新聞網
川普贏得共和黨新罕布夏州黨內初選。圖／美聯社
川普贏得共和黨新罕布夏州黨內初選。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 吳映璠】美國新罕布夏州（New Hampshire）23日舉行共和黨總統候選人黨內初選，隨著各投開票所陸續開票，多家美媒預測，美國前總統川普擊敗對手海利（Nikki Haley），贏得新州黨內初選，使得川普愈來愈有機會在年底的總統大選中與民主黨現任總統拜登對決。川普也是近半世紀以來，首位在愛荷華州、新州黨內初選皆奪勝的共和黨人。

美聯社報導，目前新州開出的21％選票中，川普得票率佔52.6％，海利得票率為46.6％。

報導指出，川普取得的壓到性勝利，將讓他在11月與現任民主黨總統拜登對決的機會大增。

川普也是1976年以來，首位在愛荷華州、新罕布夏州連續兩場共和黨黨內初選都取得勝利的第一人。

川普在15日的愛荷華州黨內初選取得壓倒性勝利，得票率達51％，遠高於第二名、佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）的21.1％及第三名海利的19.1％，迪尚特已於21日宣布對出黨內初選。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，海利已在第一時間恭喜川普勝選，但她說自己是「戰士」，而且「鬥志旺盛」，強調共和黨黨內初選還沒結束，因為還有許多州還沒投票，她相當期待家鄉南卡羅來納州（South Carolina）在2月24日舉行的初選，承諾會帶著「鬥志旺盛」的競選活動到南卡，稱川普在南卡的選舉中會「更加艱難」。

儘管目前所有票數尚未開出，川普與海利在新州的得票率仍會變動，但路透社評論，選舉結果可能會增加部分共和黨人要求海利退選的呼聲。海利的競選團隊23日發布聲明表示，將持續參選至3月初的超級星期二，屆時將有16州在同日舉行黨內初選。

CNN預測，新州的22張黨內代表（delegate）票中，川普拿下11張代表票，海利拿下8張，另外3張代表票尚未分配。路透社指出，川普若要在黨內初選中出線、獲得提名代表共和黨角逐白宮，必須拿到1215張代表票。目前川普已拿下31張代表票，海利拿下16張。

文章來源：Trump wins New Hampshire GOP primary, CNN projects

文章來源：Trump wins New Hampshire primary as rematch with Biden appears increasingly likely

文章來源：New Hampshire primary: Trump wins despite strong showing by Haley, Edison Research says

文章來源：When is the New Hampshire primary and what can we expect?

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 開飲料店不如買00929 上班族存這張數每月爽領2萬9

  2. AI伺股器大爆發 誰是下一個緯創？上攻萬八就靠這7雄

  3. 勞保中斷退休金怎麼算？2規定看懂領多少錢

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。