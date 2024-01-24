《美股》分析：談降息 前Fed鷹派這樣說；Fed降息 這時候機率高

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●B. Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan在談到業績發布時表示，明天和周四是重頭戲，然後下周會更忙。在本周和下周，我們有很多事情要考慮，但這些事情最終可能成為利多題材。

●富國銀行資深全球市場策略師Sameer Samana出具報告指出，所有股票類別的企業盈餘都已經到頂，並將隨著經濟減弱和營收增長停滯而反轉走低。

●根據路透社所做的調查，聯準會料將等到第二季才可能降息，且現在看來6月比5月的可能性高。根據路透調查，受訪經濟學家都認為聯準會下次會議將維持利率不變。聯準會將在1月31、2月1日召開貨幣政策會議。大多數受訪者認為聯準會要到第二季才會開始降息，近45%受訪者預期降息會從6月開始，高於押注5月開始降息的比例，而堅持3月降息及預期下半年才降息占少數。

●道明證券首席美國宏觀策略師Oscar Munoz表示，儘管消費通膨持續改善，但我們認為，聯準會確定這是會持續下去的進展之前，仍將保持謹慎。

●法國巴黎銀行美洲宏觀策略部門主管Calvin Tse表示，市場預期聯準會將在3.5%附近停止降息，這表示利率市場看好軟著陸，但我們認為美國經濟的著陸過程會比市場預期的稍微顛簸一些，我們預期聯準會的最終利率將落在2.75%。他表示，我們喜歡在債息曲線的中部區域建倉，我們偏好的交易是押注殖利率曲線陡化，看好5年期將跑贏10年期公債。

●政策立場偏向鷹派的聖路易斯聯準銀行前總裁布拉德（James Bullard）表示，他預期聯準會將在通膨率回落到2%之前就開始降息。他預期排除食品和能源價格的核心通膨率將在10月之前放緩到2%左右，而PCE通膨率將在11月降至2.6%。聯準會並不希望等到下半年通膨率回落到2%時，他們還沒有改變政策。如果通膨率來到介於2%～2.5%，而聯準會尚未調整政策利率，他們就有可能被迫採取較為激進的行動，例如一次就降息50個基點。