2024燈會在台南 台灣高鐵加開10班車

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「2024台灣燈會」主燈預計於2月24日元宵節當天在台南高鐵燈區開燈，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵（2633）於2月24日至3月10日燈會舉辦期間，加開10班次列車，並自26日凌晨零時起開放購票。

同時，「高鐵假期」即日起也推出6條賞燈旅遊行程，兩人成行，出發日期選在2月24、25兩天的旅客，更可在訂購產品時同時索取專屬保留席，近距離欣賞文化部推出《1624》大型戶外歌仔音樂劇。

此外，「高鐵飯店聯票」則同步提供旅客訂房加購高鐵標準車廂車票最低7折起的超值優惠，各家合作飯店還有龍年加碼好禮。

「台灣燈會」睽違16年後重返台南舉辦，主燈「龍來台灣」更設置於台南站外「高鐵燈區」，預料將帶動一批搭高鐵賞燈人潮。台灣高鐵表示，將於燈會期間除增派人力協助引導旅客外，更特別增加部分晚間車次之自由座車廂數，以全力疏運旅客。

台灣高鐵提醒，燈會期間人潮眾多，敬請配合站務人員引導，循序進站搭車，共同維護乘車秩序。並歡迎旅客多加利用最新版本的「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座QR code車票。

為了歡迎自各地前來台南欣賞「台灣燈會」的旅客，台灣高鐵特別以「搭高鐵・遊台南」為主題，在台南站2號出口處，精心打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。白天運用太陽光折射，讓色彩豐富的壓克力板在地面自然呈現繽紛圖案，晚間則改以LED燈投射，營造出更加幻變的光影效果。

「高鐵假期」為賞燈旅客規劃6條暢遊台南行程，每條都結合台南站前最新開幕的「花魁車地景公園」，除有專人導覽外，更安排旅客進入車室參觀；二日精緻遊行程分別搭配住宿台糖長榮酒店、U.I.J友愛街或大員皇冠假日酒店等優質飯店，更安排旅客在入住前，先前往「高鐵燈區」或「安平燈區」賞燈，白天行程則可依據個人喜好，選擇搭配台南知名美食小吃、鹽田景點以及近期最熱門的搭帆船遊安平港等豐富行程，無論是一日遊或二日遊，都可藉由賞燈之旅深度探訪府城迷人面貌。

此外，旅客還可選擇高鐵飯店聯票「臺南400專案．燈會加碼優惠」，預訂18家台南優質飯店，即可享加購高鐵車票最低7折起的優惠；各家飯店另提供不同的加碼優惠，以台南老爺行旅為例，行旅客房含早餐3,100元起，加贈記憶之鑰-DIY旅行調香組。同時，高鐵國旅聯票也同步推出加碼優惠！精選門票、交通、體驗、遊程等台南地區百項指定商品，加購高鐵車票即享75折起優惠。