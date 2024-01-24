全家斥資上億打造全民的冷凍櫃 獨賣大戶屋等冷凍食品

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農曆春節冷凍食品送禮不斷，超商全家（5903）為打造全民的冷凍櫃，斥資上億元於全台逾2000門市佈建冷凍4門店，且繼海底撈、青花驕之後，宣布首度與全家餐飲旗下日韓料理「大戶屋」、「bb.q CHICKEN」合作推出7款冷凍料理獨賣，預計在春節檔期可望帶動冷凍食品銷售1-2成成長。

全家商品本部副本部長黃正田表示，復熱即食、效期長、可囤貨的冷凍料理已成為餐桌重要選項，全家近年除了持續擴充店舖冷凍設備，並攜手海底撈、青花驕、Oh my!原燒等餐飲品牌推出多款冷凍套組，透過全家鮮食廠開發技術、便利商店24小時營業、店點密集等業態優勢，助攻合作餐飲品牌拓展產品線。

目前「全家」冷凍4門店舖已達2,000店，架上更有超過百道冷凍商組，囊括個人型小吃及適合2-3人小家庭的冷凍料理，此次再於農曆年前開賣大戶屋、bb.q CHICKEN七款冷凍料理，預估新品上市帶動相關品類業績成長1至2成。

全家餐飲推出的冷凍食品包含大戶屋雞肉什錦燴黑醋、牛肉壽喜燒，以及bb.q CHICKEN人氣料理辣炒雞、雜菜冬粉、泡菜小煎餅、秘製蝦球及秘製鱈魚塊，簡單復熱即能快速上桌。

全家觀察近年人口結構改變，2-3人份量的小家庭規格年菜相當受歡迎，APP「Fami煮煮」亦精選11道適合年節品嚐的特色菜餚，主打2-3人份規格，且食材皆預先切洗處理，省下採買與備料的大把時間，更有干貝XO醬白菜滷、紅燒獅子頭、鮮蝦粉絲煲與砂鍋魚頭等多款應景菜色選擇，並搭配限期優惠促銷。