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美國經濟一定會崩潰？經濟學家超狠預言 致命1弱點曝光

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美國經濟仍動盪不安，未來情勢難預測。圖／Pixabay
美國經濟仍動盪不安，未來情勢難預測。圖／Pixabay

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【中時新聞網 郭宜欣】知名對沖基金、資產管理集團Brevan Howard高級經濟學家Jason Cummins指出，美國去年小心翼翼地躲過經濟衰退，但今年就沒那麼幸運了，聯準會誤判高通膨持續的時間，導致貨幣政策過於緊縮，已經逐漸拖累經濟。

Business insider報導，Jason Cummins就目前的經濟狀況發表看法，「觀察現在的勞動力市場會發現，招聘腳步持續縮小，如果不是勞動參與率大幅下降，失業率會上升至4%左右。」

Jason Cummins批評聯準會誤判高通膨持續的時間，使得升息幅度超過實際所需，「現在的貨幣政策是前所未有的緊縮，處在經濟衰退的邊緣，很難有機會實現軟著陸。」

報導提到，聯準會以近四十年來最快的速度升息，利率從2022年3月接近零的水準，一路升至2023年7月的5.25%至5.5%，已經對整體經濟環境帶來衝擊，科技業、新創業等產業都出現裁員潮。

即使利率處於數十年來的新高，但美股持續創新高，Jason Cummins認為美國金融環境相對寬鬆，但他也提醒，「金融狀況具有欺騙性，而且很容易出現快速變化，聯準會預測長期中性利率在2.5%，但現在利率水準高出了3%。」

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