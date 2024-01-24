房市小白慌了！新北3年屋「出現1棘手問題」　過來人曝經驗：看完當下果斷放棄

買房最怕周遭有嫌惡設施，在長期干擾之下難免影響居住品質。一名看房小白就在臉書社團「買房知識家A你的Q」發問，最近在看新北汐止附近的房子，發現有幾間都在鐵路旁，其中還有一間單價63萬的3年新屋，距離鐵道2條街，加上有氣密窗、兩側也被其他房子擋住，但客廳不但能看見火車經過，陽台也聽得見火車聲，好奇這樣一來是否有風水上的問題？

PO文上線後，網友們幾乎一面倒勸退，並點出問題其實不在風水，而是惱人的噪音，「這種房一律略過」、「我三年前也去看過，無關風水，無法接受這麼吵，精神會耗弱，當時果斷放棄」、「曾經住在火車鐵軌旁一年，建議不要，快速道路、高速公路都不要」、「我的一個朋友就住鐵路邊，聲音是氣密窗可以解決的，她說不能忍受的是每次火車過去地面會震動很煩」。

消基會董事暨房委會委員張欣民曾指出，交通建設對當地生活機能絕對有加分效果，但適當的距離，對於房價增值空間才有適當幫助，若距離太近，甚至直接窗戶打開就能看見，對生活品質一定都會造成影響，長時間下來受外在聲音侵擾，想避也避不掉會超崩潰，住沒多久就會想搬家。且交通建設每天經過的車流龐大，空氣品質也讓人堪憂，房價的保值性一般也會較差。

張欣民也提到，這些所謂的「嫌惡交通建設」，因區域性差異，房價會影響3％～10％不等，甚至可以拿來當作議價的空間。尤其鐵道影響最甚，來往車廂班次密集，火車排放出的廢氣也最劇，且伴隨空氣品質最為惡劣，因此提醒買房民眾下手前要考慮清楚。