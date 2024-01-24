《通網股》中華電獻計5G、AI 攜榮總推次世代智慧醫療

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【時報記者王逸芯台北報導】臺北榮民總醫院與中華電(2412)宣布共同簽署合作備忘錄，攜手合作致力於推動智慧醫療的創新發展，這次合作重點涵蓋了多個領域，包括建置次世代醫療網路示範場域、發展健康平台、醫療AI平台與個管照護平台，以及強化智慧病房、居家照護、遠距醫療等醫療及長照場域應用，這些創新智慧醫療照護服務將提升病患的醫療體驗和照護品質。

首先，雙方將共同建立次世代醫療網路示範場域，首次在醫院內導入先進的行動5G專網切片技術，並且整合固網和Wi-Fi無線網路，達到多網融合高覆蓋的目標，建構一個具前瞻性與韌性的醫療網路示範場域，為醫院帶來更快速穩定的網路連接，支持各種智慧病房應用服務，為醫療團隊打造更優質的網路環境進而使病患獲得更佳的醫療照護體驗。

其次，雙方攜手合作在健康平台、醫療AI平台和個管照護平台研發應用，透過這些平台整合各種醫療資源和數據，利用AI科技賦能，提供全方位醫療服務和個人化照護方案，並且支持各種醫療領域的研究，例如AI心血管風險分析、AI睡眠呼吸中止篩檢、失智症照護平台等，為民眾提供高效專業的照護方案。

臺北榮民總醫院陳威明院長表示，臺北榮總與中華電信過去已有多項合作成功案例。例如雙方合作研發的「嬰兒遠端智慧監測系統」，利用5G智慧醫療技術和智慧無線穿戴裝置，持續監測嬰兒的生命徵象，並提供照護者和醫護人員即時的警示和協助。這項創新的系統可用於嬰兒室、母嬰同室、居家照護和隔離病房等場景，提供嬰兒最完善的照護。本次再與中華電信簽署合作備忘錄，結合雙方優勢共同推動跨領域研發及場域應用的合作，為智慧醫療產業挹注新動力。中華電郭水義董事長表示，中華電致力發展資通訊先進解決方案，臺北榮總擁有頂尖醫療技術與研究能量，期盼未來雙方在智慧醫療加強合作，相信在雙方共同努力下，將實現更多的智慧醫療應用，推動台灣智慧醫療的創新發展，提供病患更好的醫療照護服務。