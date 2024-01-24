特斯拉危險了？大陸車最便宜17萬 謝金河曝1慘烈後果

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【中時新聞網 吳美觀】大陸電動車龍頭比亞迪（BYD），全球銷售量首度超越特斯拉，引發外界關注。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸舉國投入造車，最便宜售價只有3.88萬人民幣（約台幣17萬元），在激烈競爭之下，很多車廠儘管虧損累累，仍可向銀行借貸，且不計入負債而是資產，由於各大企業競相投入，市場只剩下價格競爭。

謝金河在臉書發文指出，中國大陸工信部出面示警：新能源車產業陷入無序競爭，項目盲目上馬，重複投資。今天全中國新能源車預計增產20%，到達1125萬輛，造車成了全民運動，華為、小米也進來了！

他提到，造車是國家政策，在短短幾年內，中國搖身變成世界最大的汽車製造大國，中國造車也衝擊到百年來的汽車大國：德國及日本，歐洲車廠面對中國汽車的極度殺戮，毫無招架之力，只好拉高關稅。

而中國舉國投入造車，謝金河直言，理論上，經過激烈競爭，最後會出現強者愈強，弱者退出市場的生態系，但中國特殊體制，向銀行借貸不是負債，而是資產，很多車廠儘管虧損累累，仍可得到地方政府融資，於是投入者眾，市場只剩下價格競爭。

「中國最便宜的電動汽車五菱宏光售價只有3.88萬人民幣，好像是一台摩托車的價格。經過惡性競爭，到目前為止，全中國新能源車企只有比亞迪賺錢，理想在去年下半年轉虧為盈。眾多車企虧損，股價也愈殺愈低，A股不斷破底，最主要原因是企業沒有獲利。」

謝金河說，現在全中國都出現產能全開，價格極度殺戮的景象，從水泥、石化、鋼鐵、太陽能、面板、LED，現在殺到電動車、電池。台灣籠罩在中國量產的產業恐怕會有很多年看不到曙光。

比亞迪在2023年第4季銷量超越特斯拉，躍居全球電動車新一哥，市場擔憂特斯拉龍頭地位恐回不去了。

最近馬斯克跳出來說，「我們不是電動車，而是一家AI/機器人公司。」謝金河認為，顯然馬斯克很想從量產殺價的紅海跳出來。