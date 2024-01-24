總銷16億元！科達建築攜手台灣松下營造 推板橋「蛋黃區低總價小豪宅」

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科達建築今（24）日在台北新板希爾頓酒店舉辦「科達琢真文化」開案暨營造簽約記者會，宣佈攜手日商「台灣松下營造」共同打造日系「蛋黃區低總價小豪宅」，總銷16億元，開案前累計已吸引500組客戶預約賞屋，預計可望在第1季完銷。

科達建築成軍短短幾年，近4年推案量即突破百億元；近年積極布局危老重建市場，首發指標新案新北市板橋「科達琢真文化」，就選在全國人口最多、人口逾55萬人的板橋，初試啼聲，位處捷運江子翠站與板橋文化、雙十路核心商圈。

科達建築今（24）日，並預告最快今年下半年進軍台北市中心推危老重建新案，個案將一舉突破總銷百億元規模。

科達建築董事長賴建程表示，「我是幫自住客打工的建商！」深覺台北市一直少有為年輕人量身規劃的精品宅，今天宣布，科達建築今年將揮軍台北市中心，目前鄰近台北大巨蛋、總銷規模破百億元的大型指標危老案已整合純熟，預計最快今年Q4進場，主打以總價2,000多萬元入住北市精華區小豪宅；另外，捷運大安站旁、總銷45億元的危老案也蓄勢待發，規劃愛馬仕精品風小豪宅，2025年Q1有機會登場，讓首購族一圓燙金門牌成家夢。

賴建程透露，除了北市手握多個危老案整合中，未來扎根新泰塭仔圳市地重劃案，每年持續於雙北市中心商圈與重劃區推出2~3個指標案，目標成為每年穩定推案的中型品牌開發商。

屢獲建築業界獎項肯定，科達建築長期標榜將台北市十大豪宅規格搬進新北市，讓首購族、自住客能以高CP值入住精品宅，近年科達建築更積極響應政府都更危老政策，手握不少雙北市危老重建新案正醞釀。

其中，位板橋文化、雙十路商圈的危老案「科達琢真文化」，預計本周26日正式公開，基地面積267坪，總戶數96戶，為地上14層樓、地下3層建築，規劃14~23坪，有1房、1＋1房、2房格局，公設比34.88％，標榜「2分鐘進北市」、「買蛋黃中的蛋黃」、「耐震6級銀級綠建築」。

今天科達建築並宣佈與日商台灣松下營造合作，在「科達琢真文化」一案，引進英國倫敦寶格麗酒店語彙，開價8字頭，更主打年輕首購客、小資族易入手的親民低總價帶。

全案尚未公開，但業者聲稱，已吸引逾500組客戶預約。

賴建程表示，科達建築成立4年以來，幫助近600戶家庭圓家的夢想，包括在三重仁義、新莊塭仔圳自辦重劃區等推案，深獲消費者高度青睞，包括「新莊科達花園」等指標個案皆全數完銷，但近年雙北素地難求，2022年轉而進軍都更危老市場，深入雙北市中心佈局整合，過去累積的品牌口碑、格局規劃，讓科達建築快速得到屋主支持，交出亮眼成績單。

賴建程表示，「科達琢真文化」致力打造年輕人在市中心買得起、也住得舒服的房子，雖是小坪數設計，仍誠意規劃間間開窗明亮，無暗廳、暗房的自住格局，設計與建材更是超越過往高標準。

賴建程表示，讓首購族不再侷限重劃區，「科達琢真文化」位板橋文化路、雙十路正核心商圈，可謂「蛋黃中的蛋黃」不僅鄰近江子翠捷運站，兼具一站、一橋入北市的交通優勢，公共建設、採買、學區、綠地等生活機能完善，更將北市豪宅外觀、高規國際建材、日系營造品質移植新北板橋市中心。

他指出，相比板橋捷運沿線都更新案動輒單價破百萬元、總價2,000~3,000萬元成交行情，本案主打總價1,388萬元上下入手市中心小豪宅，吸引台北市、新板特區首購族目光，加上看好大選後房市穩定，預估今年Q1可順利完銷。

「科達琢真文化」此次攜手日商台灣松下營造，把關營建品質，也與全台承接公辦都更規模冠軍的上圓聯合建築師事務所、代銷龍頭海悅國際開發合作，更祭出高規日歐建材，包括ARTEO德國超耐磨木地板＋隔音墊、SHOWA昭和氣密窗、林內三機廚具、KOHLER衛浴、Grohe衛浴五金、TOTO全電腦馬桶、Panasonic多功能暖風機等，以及豪宅御用的大信防水保固8年、全區電動車位線槽預留，提供消費者輕奢居住體驗。

日商台灣松下營造董事長田中一彥出席簽約儀式致詞表示，台灣松下營造創立逾60年，近年在國內不斷拓展營造實績與開發事業，繼個案「A3光點」，這次是第二次與科達建築董事長賴建程配合，多年來團隊與團隊之間溝通順暢，本次參與「科達琢真文化」，我們將秉持最嚴謹的態度，持續專注於每個施工環節、嚴格要求工地安全，以台灣松下營造的『良家』理念為最高宗旨，提供住戶最安心的家園。

上圓聯合建築師事務所建築師彭康祐表示，本案建築立面依循英國倫敦寶格麗酒店設計脈絡，外觀優雅時尚，1樓接待大廳則致敬東京藍瓶咖啡-澀谷店，將其輕鬆、現代的氛圍融入公設空間中，全案採SA等級鋼筋續接器、建築耐震達6級，亦獲銀級綠建築標章肯定，為區域罕見的新建案規格。