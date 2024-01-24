陸面板大廠TCL華星擬擴建印刷OLED產線 估2024年Q4量產

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繼京東方近日傳出在四川成都砸下人民幣（下同）630億元，建設大陸首條、全球第二條第8.6代AMOLED顯示器件生產線後，大陸面板大廠TCL華星也傳出將在湖北武漢建5.5代印刷OLED產線，以及第6代柔性OLED模組擴產項目。

集微網24日報導，湖北省省長王忠林23日在武漢與TCL集團創辦人、董事長李東生座談交流。座談後，兩人共同見證武漢東湖新技術開發區管委會與TCL集團簽署「下一代印刷OLED新型顯示技術試產線及第6代柔性OLED模組擴產項目合作協定書」。協定專案擬建設第5.5代印刷OLED顯示面板試產線和年產能1,000萬片模組生產線，建成後可望在印刷顯示技術和產品上實現全球領先。

報導稱，近年來，TCL華星積極布局印刷OLED技術，在印刷OLED技術領域可用發明專利數量排名全球第一。2023年12月，全球首條印刷OLED顯示幕生產線在TCL華星武漢工廠開始設備搬入，後續將進行設備調試，計畫於2024年Q4量產出貨，將主要生產用於IT、醫療等行業的顯示螢幕。

報導稱，印刷OLED技術是目前全球最先進的螢幕生產技術。OLED顯示面板由基板和發光材料組成。目前生產OLED面板主流採用的蒸鍍工藝，是在一大型密閉設備內，將固體發光材料透過高精金屬掩範本蒸發到基板上，材料利用率較低，且需要真空、高溫環境，對設備工作環境要求高。