德國百靈油引進台灣的推手 伍慶雲積極投入社會公益

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德國百靈油這個品牌您應該不陌生，它是全球銷售第一名的商品！引進台灣後已是家庭必備的好幫手。而將這個品牌引進台灣的推手，正是德風健康館的創辦人伍慶雲。轉眼間已近三十個年頭，具有醫藥背景的伍董事長一直堅持『大自然是最好的醫生』的理念，並將德國的精湛製藥技術帶到了台灣。

德風健康館一直是台灣養生產品的佼佼者，其創辦人伍慶雲董事長以藥師身分和豐富的養生經驗，將德國的粒線體醫學引進台灣。在一場深度訪談中，伍董事長分享了養生之道以及粒線體醫學的啟發。

伍慶雲董事長提到他一直鼓勵大眾選擇以天然材料和製造方式的健康食品，避免化學藥品帶來的副作用。他分享了自己在2014年受邀在德國法蘭克福舉辦的「未來醫學 粒線體」演講心得，強調慢性病治療的突破點可能在粒線體，成為未來德風健康館的推廣目標。

伍董事長說：有粒線體醫學「Q10教宗」之稱的Dr. Franz Enzmann博士解釋還原型Q10之所以能翻轉病患命運，是因為人體細胞內都有粒線體，粒線體為「細胞內的發電廠」，全身的器官都需要粒線體提供細胞能量，越需要能量的細胞如心肌細胞、腦神經細胞需要的粒線體數量越多，缺乏粒線體運作，人體將如缺電的城市般停擺，而還原型Q10是粒線體轉換能量的重要媒介，無還原型Q10的粒線體等於空轉的廠房。

德風健康館目前持續與國內醫學中心進行中風及癌症人體臨床研究，於各大醫院進行醫學研討會，分享醫學新知，伍慶雲董事長親身見證後發願，「任何六歲以下孩童患有粒線體疾病者，只要醫師推薦，都願與之結緣！」

花蓮地震 伍慶雲董事長代表德風健康館捐贈百靈油1000瓶義賣。圖／德風健康館

除了在健康領域有所建樹，伍慶雲董事長發心立願長年默默參與公益活動，與醫療院所合作，致力於幫助弱勢和急需救助的家庭。董事長常說：為苦難眾生付出是人生最幸福的事，他的努力不僅集中在提供優質的健康產品，還投身社會公益，展現了企業家的社會責任讓，讓善意成為改變命運的力量，始終是德風健康館的立業初衷。