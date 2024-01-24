台灣經濟「乘風破浪」 中經院上修今年經濟成長率至3.10％

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景氣正處於轉折點，地緣政治干擾持續，中華經濟研究院認為，今年經濟成長將轉為由投資和國外淨需求的雙重加持，成長模式為內外皆溫，中華經濟研究院長葉俊顯認為，這兩大支撐將給今年台灣經濟帶來「乘風破浪」，最新預估2024年臺灣經濟成長率為 3.10％，較去年10月估測上修0.09個百分點。

中經院估測今年台灣經濟成長率不僅保三，且在投資和國外淨需求都轉為正成長的挹注下，一旦全球推出寬鬆貨幣政策，可望帶來資金成本降低的利多，對總體經濟將有重要影響。

中華經濟研究院24日舉行「2024 年經濟展望論壇-國際美中競逐 臺灣新人新政」，除了以地緣政治分析國際情勢，更重要的是場次二的2024年臺灣經濟預測，由中經院經濟展望中心主任彭素玲剖析國內總體、物價與金融市場情勢，提出 2024 年臺灣經濟成長預測。

中經院指出，去年經濟成長由民間消費獨撐大樑，今年投資和國外淨需求都可以轉為正成長，帶來內外皆溫的經濟成長模式。中經院估測2024年臺灣經濟成長率 3.10％中，內需貢獻2.29個百分點，民間消費貢獻1.08 個百分點，國內投資對成長貢獻0.75個百分點；國外淨需求亦有正貢獻0.81個百分點。

通膨走勢方面，彭素玲分析，從全球看，由於成長下行、需求減緩，推升通膨力道減緩。台灣面臨的輸入性通膨也趨緩、物資供需失衡情形改善，在基期因素考量下，整體物價增勢和緩，預估國內 2024年CPI 年增率約 1.88％，略低於2.0％，不再出去年靠向3百分點的2.50％。