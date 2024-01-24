電玩展將登場！遊戲股開趴 智冠、歐買尬飛高高 這檔不只漲停還突破反壓

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台北國際電玩展明（25）日即將登場，遊戲族群股價今（24）日先噴出，在市場資金鎖定下，華義、智冠早盤股價衝高漲停，歐買尬盤中大漲超過8%，另外，大宇資、鈊象、昱泉、網龍也齊步走揚。

「2024台北國際電玩展」將在1月25日至1月28日盛大展開，受到利多題材激勵，遊戲類股今早紛紛走高，其中，智冠早盤跳空開出，並奔至漲停價位173.5元，越過今年1月初的高點；隨後華義也亮燈漲停、來到164元，股價成功突破月線反壓；歐買尬則是一度觸及漲停板價位109.5元。

值得留意的是，智冠與網銀的股權之爭愈演愈烈，去年12月21日智冠與榮剛宣布換股案，並暫定股權交換基準日為今年1月31日，預計此交易完成後，智冠將持有榮剛約10.4%股權，榮剛則會持有智冠18.3%股權，將大幅稀釋市場派大股東網銀國際的持股占比，引發網銀之不滿。

因此，網銀國際於今年1月9日聲請定暫時狀態假處分，並於1月12日再度採取法律行動，針對智冠與榮剛換股一案，向智冠董事等6人共求償1.12億元。然而，智冠也對此展開反擊，發出聲明回應、駁斥網銀之說法。

此換股案爭議不斷，證期局副局長黃厚銘23日表示，原本此案預計1月17日生效，因有一些要補充說明事項，並在1月12日自行補正後，此案延後至1月30日才申報生效，櫃買中心會依相關規定進行審查，若發現有違反法令情勢，將依規定辦理。

觀察智冠之法人籌碼變化可以發現，近期外資對其賣多買少，1月22日及23日合計賣超197張，自營商則是小幅加碼66張。

備註：「定暫時狀態假處分」乃是聲請人為了防止發生重大損害、避免有急迫的危險或其他類似情況而有必要時，聲請法院於判決確定前，就爭執的法律關係，裁定一個暫時性處分的程序。