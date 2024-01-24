1／24盤中熱門焦點股

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今（1/15）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）聯發科集團 補足車用拼圖

聯發科(2454)小金雞達發科技傳捷報，正式推出車用衛星定位晶片，並取得AEC-Q100車規級可靠性認證，搭配與輝達（NVIDIA）合作之智慧座艙解決方案，壯大整體解決方案產品線。

聯發科集團打破過往車用晶片以成熟製程打造之局面，攜手國際大咖及旗下達發、鈺太等公司，將以最先進的車用IC提供車廠完整服務。受此消息激勵，聯發科今日早盤股價以平高盤開出後緩步上攻，盤中漲幅約2%。

聯發科集團發揮旗下公司各自所長，發揮營運綜效。以聯發科智慧座艙SoC為核心，借助輝達於車用GPU（圖形處理器）的技術，鈺太供應車用MEMS麥克風，達發科技則提供車用衛星定位晶片，最終以台積電3奈米製程，搭配Chiplet技術整合，共同打造車用座艙系統單晶片。

半導體業者表示，車用半導體製程，多數採28奈米以上之成熟製程，只有少數車用晶片，如ADAS(先進駕駛輔助系統)等採用14奈米以下，未來隨著運算需求提升，將更加仰賴先進製程技術支援，聯發科以過往智慧型手機技術、掌握SoC優勢，力求突圍車用市場。

汽車電子委員會(AEC)，由克萊斯勒、福特和通用汽車成立，在建立通用零件資格和品質系統標準；其中台廠如台積電、台達電、聯電等巨頭皆有取得認證，聯發科集團達發也取得AEC系列認證標準，為未來打入一線大廠鋪路。

外界預估，達發取得車規認證關鍵拼圖，未來聯發科取得相關認證勢必更加順利，集團積極搶入新藍海市場，料將進行資源整合，全力衝刺車用半導體市場。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（2）威剛 去年每股稅前賺7.22元

受惠記憶體報價上漲，威剛（3260）23日公告自結盈餘，去年12月營業淨利3.36億元，單月稅前純益2.46億萬元，每股稅前純益0.84元。2023全年營業淨利17.66億元，稅前淨利19.52億元，每股稅前盈餘大賺7.22元，較2022年呈翻倍成長。威剛今日早盤股價直接以高盤開出突破百元關卡，隨後漲幅收斂至約1.5%左右。

剛連續四個月公告自結盈餘，去年9～10月每股稅前盈餘皆為1.04元，11月每股稅前盈餘1.15元，12月每股稅前盈餘0.84元，2023年獲利高峰落在11月。

針對記憶體報價後市看法，法人分析，第一季DRAM及NAND合約價，皆可望維持兩位數成長，原廠在高頻寬記憶體（HBM）及DDR5部分已有獲利，但在DDR4及DDR3距離損平，仍有漲價空間。

整體而言，在記憶體原廠三星、SK海力士及美光仍積極控制產能下，2024年上半年記憶體（DRAM及NAND）報價持續往上可能性高。NAND 512Gb TLC Wafer報價要到3.7～4美元，原廠才會獲利，仍有20～30％漲價空間。

法人也認為，在農曆年後，也就是3月，因為在庫存去化及新投片以DDR5及HBM為主下，DDR4將會供不應求，2024年報價將明顯回升。

就NAND供需狀況來看，目前仍是供不應求，主要是減產所致，由賣方控制市場。

威剛指出，持續看好記憶體原廠減產與產能排擠效應發酵，且AI應用將在下半年開始不斷擴大，相關伺服器、PC與智慧手機等需求都將接踵而至，DRAM與NAND Flash兩大記憶體價格可望維持一整年多頭格局。

威剛董事長陳立白先前也強調，目前的記憶體多頭是過去10幾年從未發生過，不僅是供給端緊縮且漲價態度強硬，需求端也有一連串新興AI需求產生，以及車用記憶體需求大幅增加，因此，他看好2024年記憶體價格正向走勢，且2024年第一季的NAND Flash與DRAM價格漲幅，與2023年第四季相比，將不惶多讓。

2024年上半年記憶體價格易漲難跌，預估第一季將可見另一波記憶體備貨需求回籠，帶動營收表現可望再續成長動能。

（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（3）市場傳和碩獨拿AI Pin代工大單

根據報載，和碩（4938）AI消費性電子產品接單報捷，傳獨家拿下將在3月開賣的科技新品AI Pin代工大單，成為第一個浮上檯面的台灣AI Pin供應鏈廠商。受此消息激勵，和碩今日早盤股價直接跳空開高、漲幅5.5%，隨後股價拉回，截至上午10點左右、漲幅收歛至約2.4%。

AI Pin是一款類似蘋果iPod shuffle大小的四方型裝置，夾在胸前衣服上，透過觸摸或語音指令操作，AI Pin就能提供搜尋或翻譯、導航服務，該裝置最大特色是沒有顯示螢幕，以雷射投影畫面在掌心操作或者聲控。

AI Pin大小僅約4.5立方公分，重量僅34公克，外型則如同科技電影《星際爭霸戰》中的通話徽章，官網已預告將於3月在美國開賣，每台售價699美元（約新台幣2.1萬元）。

AI Pin的問世，有OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）當金主，市場也傳出和碩負責生產，和碩掌握聲控與微投影等技術，在AI消費電子產品鴨子划水。

（數位編輯）

（4）盤中熱門焦點股：

1.菱生(2369)：搭上AI題材快攻，股價連二日大漲，上攻25元前波高檔區。

2.宏致(3605)：搭上AI列車，總座看好今年營運會比去年好，晨盤噴量觸漲停34.9元，目前在約8%波動。

3.和碩(4938)：AI伺服器第二季後出貨，H2迎旺季，跳空強彈3%，站上月線。

4.聯發科(2454)：集團補足車用拼圖；旗下達發科技(6526)推出車用衛星定位晶片，母子檔股價雙揚。

5.亞矽(6113)：出關後獲買盤追捧，鎖漲停價36.15元、改寫前高。

6.志聖(2467)：HBM唱旺，早盤一度攻上漲停80元歷史高，隨後漲幅在9%震盪。

7.擎亞(8096)：IC通路匯聚多頭人氣，早盤急拉漲停25.85元。

8.力致(3483)：散熱題材助攻，帶量強彈4%，衝上2個月高點。

9.威剛(3260)：受惠記憶體漲價，去年每股稅前盈餘7.22元，較2022年呈翻倍成長。股價跳空開高。

10.智冠(5478)：電玩展明日登場，今放量快攻鎖漲停173.5元。

11.新復興(4909)：法人看好今年有5G基地台及低軌衛星相關產品出貨推升營運，股價噴量走高約6%。

12.神盾(6462)：AI產品預計Q3開始出貨，加上收購利多，股價連二天再創新高。

13.現觀科(6906)：AI題材加持、三大法人昨加碼100張，今早吸引買盤進駐，直奔漲停價211元。

14.易發(6425)：今年有望可望轉盈，全年營收兩位數成長可期，差一檔攻頂，改寫逾3年高價。

15.恩德(1528)：遭列注意股，上月每股賺0.04元，放量走揚近3%，重登五日線。

16.建碁(3046)：去年營收增7成，買盤點火向上，挺進半年線。

17.榮剛(5009)：看好航太產業復甦，今年高毛利訂單可望持續成長，買盤拉抬走升3%，攻克月線。

18.聰泰(5474)：買盤點火拉抬，差1檔漲停，站上波段高。

19.譜瑞-KY(4966)：摩根士丹利證券發布「傳輸介面產業」報告，看好譜瑞、瑞昱、M31、祥碩、群聯、信驊等六檔個股。股價隨高價股下壓。

20.雄獅(2731)：跨足保險經紀事業，看好今年營運，股價開高小漲。

21.祥碩(5269)：AMD推多款桌上型處理器，搭載祥碩晶片組，但股價漲多拉回。

22.華邦電(2344)：記憶體報產業復甦，2月6日召開法說，短多展現攻勢。

23.騰輝-KY(6672)：高毛利產品撐大局，今年營收可望兩位數成長，盤中漲逾5%。

24.世芯-KY(3661)：AI高價股指標之一，今年營運續強挑戰新高，股價盤中壓回暫失守5日線。

25.中鋼(2002)：2月盤價續漲，股價穩揚站穩5日線。

26.慕康生醫(5398)：外資偏多相挺，3根漲停後續衝5%，挺進波段高。

27.尖點(8021)：今年拚轉盈，股價仍處低位階，晨揚逾2%重返五日線。

28.旺旺保(2816)：外資連2買，止跌回彈2.5%，半年線有撐。

29.晟德(4123)：多重利多點火，早盤股價續漲近2%。

30.巨大(9921)：自有品牌捷安特中國業績回溫，帶動早盤股價續揚、收復月季線。

(時報資訊 沈培華)

（5）中國內需飆升！巨大、美利達早盤大漲逾3％

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）中國內需市場2023年產銷量大幅增長5至6成，法人預期，雙雄中國市場2024年可望延續2023年的漲勢！雙雄今（24）日早盤股價跌深反彈、分別上漲逾3％。

其中，巨大盤中價量齊揚，股價最高來到182.5元、大漲逾4％，成交量近2400張；美利達盤中股價最高來到174.5元、上漲逾3％，成交量逾700張。

自行車產業走過2023年的景氣谷底，業界普遍預期，2024年將撥雲見日，最快第二季、最慢第三季就會出現庫存回補契機。

（工商時報 曾麗芳）

（6）神達加碼9.4億 進軍越南

神達投控（3706）加速布局越南生產能量，繼去年中決定赴越南設立子公司後，23日公告對越南子公司增資3,000萬美元（約新台幣9.4億元），其中，2,800萬美元用於越南廠房新建規劃，目標今年完成，2025年第一季進行小量試產、第二季前規模量產，目前主要建置包括前段SMT的伺服器主機板及後段組裝產線。神達今日股價走穩在平盤之上，持續挑戰波段新高。

神達指出，進軍越南主要因應地緣政治考量及分散供應鏈風險，去年6月時宣布斥資1,156萬美元（約合新台幣3.6億元）取得越南河內市富川縣大川社南河內輔助工業區第一期CN02地塊之部分土地使用權用於建置新廠，同年8月則投資1,200萬美元（約新台幣3.7億）成立越南子公司MVL，而如今為加速興建廠房，再增資3,000萬美元，目前總計投資累計達4,200萬美元（約新台幣13.1億）

（工商時報 侯冠州、數位編輯）

（7）新壽增資 金管會下最後通牒

金管會最後通牒，要求新光金(2888)儘速增資新光人壽，新光金23日回應，自始同意對壽險子公司進行必要增資，但因新壽缺口非現金增資70億元可解決，目前已尋求外部顧問協助評估。新光金今日股價維持在平盤附近游走。

新光金指出，金管會約談新光金及新壽，主要是溝通增資一事，已當場向金管會說明，金控自始同意對新壽進行必要的增資，以提升RBC。但因新壽缺口實在不是現金增資70億元就可解決，所以目前已尋求外部顧問協助，積極研議各種可行方案後，再送董事會討論，以儘早符合監理需求，並維護股東權益。

傳出新光金董事長陳淮舟不願簽增資承諾書，新光金強調，會中並未涉及當場簽署承諾文件一事，特此澄清說明。

據了解，新光金去年底RBC在179％左右，若新壽完成去年剩下的55億元，及今年的70億元增資額，保險局早先曾承諾，若新壽努力落實增資，會考量將先前投資性不動產以市價開帳時認列稅後120億元、並同比增提負債項下的特別準備金，可轉入淨值，加上新壽增資的125億元，則RBC即可到200％以上。

前新光金董事長吳東進方面指出，並沒有現任經營團隊所謂新壽缺口是「無底洞」，現在新壽經營團隊很了解情況，也不斷跟新光金董事會報告，但部分董事一直阻擋增資案，增資「跳票」是新光金董事會應負責。

（工商時報 戴瑞瑤、數位編輯）

（8）世界健身上市首日蜜月行情失靈 股價跌破承銷價

國內健身服務領導品牌世界健身-KY（2762）今（24）日以每股132元正式掛牌上市，早盤股價最高一度來到133元，不過隨後翻黑，早盤股價最低至119元、跌幅近一成，盤中跌幅收斂至約5.5%，上市掛牌首日蜜月行情失靈跌破承銷價。

世界健身配合第一上市，辦理現增1,250萬股，增資後的實收資本額11.25億元，24日以每股132元掛牌上市。

世界健身自結2023年合併營收94.28億元、年增6.38％。世界健身2020～2023年度營收，分別為94.65億、78.34億、88.63億、94.28億元，依上市前的資本額10億元計算，2020～2022年EPS分別為0.42、0.32、3.04元，2023年前三季EPS達2.44元，營運已逐步擺脫新冠疫情的影響。

世界健身旗下World Gym，2023年會員數達44萬人、總店數118家，2024年計劃新增12家，其中第一季將增設三家新店，包括新竹光復、苗栗頭份等店。

（數位編輯）