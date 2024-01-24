地表最甜宮崎金桔入餐酒 1／25起晶華「桔」致登場

積極引進世界各國名物、宴饗本地饕客味蕾的台北晶華酒店，1月25日起至2月18日攜手日本宮崎縣政府，以糖度高達18度、2024年第一批採摘的完熟金桔(TAMA TAMA EXCELENT)入菜，打造期間限定的「宮崎．桔致之美」，活動前三天將邀請來自日本南九州宮崎 Wine ＆ Bar麥家的2022 World Class世界調酒冠軍緒方唯客座二樓上庭酒廊，推出以完熟金桔創作的全新調酒，調酒每杯500元，1月25日至27日晚間6點到9點，加入晶華APP會員可享有Happy Hour 創意調酒120分鐘無限暢飲，每人優惠價1,480元。飯店二樓的Robin's 牛排館也將推出「海陸牛排金桔套餐」，搭配沙拉吧及甜點台的限定金桔品項，、海陸牛排金桔套餐4,200元起，含三杯活動限定調酒，邀請識味老饕一同品味頂級金桔的極上滋味。

宮崎縣位於日本九州東南部，東瀕太平洋、南接鹿兒島縣、西邊則是熊本縣，地形南北延伸的宮崎縣是食材的寶庫，不僅有多次拿下日本和牛比賽冠軍的宮崎牛、曾經進貢昭和天皇的宮本米，還有因為日曬充足而盛產的優質蔬果，像是青椒、小黃瓜、番茄等，而日本最大金桔產地也在宮崎縣，每年的11月至隔年2月，豐收的宮崎金桔以其橘色透亮的外皮、圓潤豐滿的體型、和甜度破表的滋味，吸引著大批饕客的注意。

宮崎出產的金桔依照採摘及培育方式的不同，可區分出諸多品種，其中最高級的完熟金桔「TAMA TAMA」是宮崎特有的品種。依照規定，「TAMA TAMA」完熟金桔必須在開花日之後的第210天才可以進行人工採收，果實的直徑須達2.8公分、糖度達16度以上，才可稱為「TAMA TAMA」。而糖度在18度以上、直徑達3.2公分以上的果實，則是最上乘的「TAMA TAMA Excellent」，糖度相當於水果玉米或高級水梨般的甜，因此又有地表最強金桔的稱號。

搭配此次活動，台北晶華酒店邀請到獲得世界調酒賽事World Class 2022冠軍、來自日本南九州宮崎 Wine ＆ Bar？家的女調酒師緒方唯於1月25日至27日限期三天帶來招牌的冠軍調酒，以及三款以完熟金桔創作的全新調酒宴饗賓客。

為緒方唯拿下世界調酒大賽冠軍的新年五香馬丁尼所運用的「屠蘇散」，是以十多種中藥材調製而成的傳統的保健藥材，日本人會在新年時節飲用以強身保健康，調酒師以宮崎縣產夏多內白酒為底，加入以茶袋包裝的屠蘇散浸泡一夜入味，最後再加入自製玉露風味琴酒，入口立即能品嘗到屠蘇散獨特的香氣與白酒完美融合的味道。

宮崎金桔通寧則是以百年造酒廠「井上酒造」的檸檬燒酎為主角，加入產自宮崎縣日南村的工藝琴酒，香氣撲鼻的檸檬柑橘，帶來清爽乾淨的草本口感。 另一款宮崎金桔釋迦尼格羅尼是將完熟金桔切成適口大小、加入鳳梨釋迦利口酒及金巴利調製，創作出帶有果香的大人系風味調酒。因應過年將至，調酒師也以日本新年傳統會飲用的甘酒入饌，與香料、龍舌蘭調和並綴上以完熟金桔製成的糖漬果乾片，打造成風味濃郁、應景喜氣的宮崎金桔春節甘酒。上述四款風格各異、完美運用果實精華與創新手法的調酒，將於台北晶華酒店上庭酒廊期間限定推出，喜愛品酒的粉絲千萬別錯過此次朝聖的機會。

2022 World Class世界調酒冠軍緒方唯，將客座台北晶華帶來一系列以完熟金桔創作的調酒。圖／台北晶華酒店

此外、晶華酒店2F的Robin's牛排館也以完熟金桔入菜，打造「海陸牛排金桔套餐」，Robin's主廚蔡明哲創作的前菜炙燒金桔伊比利火腿塔丁，使用Tama Tama Excellent 甜度18的完熟金桔與鹹香的火腿薄片相結合。鮮綠沙拉吧上供應以完熟金桔入饌的醃漬金桔、金桔油醋醬和金桔雞肉沙拉。繽紛甜點吧上兩款限定推出的金桔甜點也是形色味兼具，金桔塔將完熟金桔製成酸甜果醬注入鬆軟的塔皮，堆疊上甜蜜的香草香緹，綿密奶餡於口中融化的同時，畫龍點睛的糖漬金桔片更增添了特殊的香甜風味。金桔巧克則是巧妙地將白巧克力化作金桔的形體，入口後酸甜的金桔果醬迸出，濃郁而清香的甜蜜感滿溢口中，充滿美味驚喜感。

【禁止酒駕，飲酒過量，有礙健康】