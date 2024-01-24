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德儀財報符合市場預期 工業部門表現最為疲弱

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美商德儀（TI ）公布 2023年第四季營收 40.77 億美元(季減10％，年減13％)，毛利率 59.6％，稅後淨利 13.71 億美元， EPS1.49 美元，大致符合市場預期。

TI 表示 ，第四季隨客戶欲降低庫存水準，導致工業部門持續疲弱，車載業務則出現季節性滑落：德儀工業部門季減 15％，是所有產品線表現最為疲弱的終端應用、車載季減 5％、個人消費(包括手機、PC、TV 等)持平，通訊設備季減低個位數幅度，至於企業系統(包括資料中心、商務投影機與企業設備)則季增低個位數幅度。

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