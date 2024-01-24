1G光纖上網快閃 凱擘本月每日平均申辦量較上月成長近6成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱擘本月推出1G光纖上網快閃優惠，每日平均申辦量較上月成長近6成。

凱擘大寬頻全新高畫質節目上檔，博斯頻道澳網賽事，MyVideo及HBO GO最新金球獎和艾美獎影劇，看片享銅板價。

凱擘延長1G上網優惠至1月31日，最低月付799元，申辦享免費租用3台Mesh Wi-Fi 6及網路守護家服務體驗，贈送momo幣7,800元、價值13,990元泰國7日機加酒優待券，再加碼抽泰國旅遊金8,900元。

凱擘大寬頻高畫質頻道新上架ROCK Action搖滾電影頻道（第146台）、CinemaWorld（第239台）、HITS（第240台）。澳洲網球公開賽進入白熱化階段，球王喬科維奇能否持續堆高奪冠紀錄，上屆拿下首座大滿貫女單冠軍的阿依娜·薩巴倫卡可否守住衛冕寶座，1月28日前博斯運動一台（第76台）、博斯網球台（第248台）、博斯魅力台（第247台）及博斯運動2台（第249台）獨家播出；訂購「博斯運動套餐」，每月僅99元暢看6個博斯家族頻道，澳網及國內外賽事不漏追。

HBO GO多部原創影集獲本屆艾美獎肯定，訂閱HBO GO每月享優惠價99元。

凱擘大寬頻旗下數位有線電視系統台包括陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。