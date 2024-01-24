《動休閒》世界健身-KY上市湧賣壓 蜜月行情失色

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【時報記者林資傑台北報導】台灣連鎖健身中心龍頭世界健身-KY(2762)今（24）日以每股132元掛牌上市，但世界健身-KY開盤即以小跌1.52％的130元開出，隨後雖一度翻紅小漲0.76％至133元，惟隨後在賣壓出籠下再度翻黑，一度重挫9.85％至119元，早盤維持逾6％跌幅，蜜月行情失色。

世界健身-KY由董事長柯約翰於2001年引進World Gym後在台深耕20餘年，目前有118處據點、會員數逾44萬，在台市占率最高。集團擁有World Gym品牌在台灣、中國大陸、香港、澳門的獨家經營權，同時擁有日本、菲律賓、泰國等亞洲地區的優先經營權。

世界健身-KY採取3系列多品牌經營，包括提供吃到飽全方位服務的標準會所World Gym系列共90家，2018年起鎖定重訓族群、規模較小但單價較低的World Gym Express系列有25家，去年起發展主打科技監控、高效率教練團體課的FITZONE系列則有3家。

世界健身-KY重視人才教育訓練，於北、中、南共設有3處訓練中心，提供教練、業務及有氧師資培訓使用，並已建立完整教育訓練課程。未來將持續致力強化教育訓練系統，鼓勵教練考取國際證照，並依專長規畫「WFS專項分級制度」，促進教練適性發展。

世界健身-KY今年推出品牌全新概念「World Gym Express Pro」，提供會員智慧科技的健身體驗。同時，也正式跨足零售市場、銷售運動服飾及周邊商品，將陸續在部分分店設置能量飲品吧，銷售為健身族群量身設計的飲品，預計自2處拓增至20處，多角化發展業務。

世界健身-KY營運已逐步擺脫疫情影響，2023年自結合併營收94.28億元、年增6.38％，前三季前三季稅後淨利2.44億元、年減8.23％，每股盈餘（EPS）2.44元，主因會員尚未恢復疫前水準，以及無相關營運補助、電費等營運成本增加所致。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰表示，相對北美健身人口滲透率突破20％，台灣目前不到5％，市場成長空間仍非常大，認為至2028年前仍有100家的潛在拓展空間。2024年預計新展至少12家據點，希望會員人數有機會恢復疫前最高47.5萬水準。

法人表示，世界健身-KY已進入疫後復甦階段，疫前每年約展店逾10家，疫情期間每年仍展店逾5家，今年除加速展店外，並擴增零售等交叉行銷方式。預估去年獲利與前年相當，今年營收有望突破2020年94.64億元、上看百億關卡，獲利亦可望重返成長軌道。