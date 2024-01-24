《美股》焦點股：半導體風向球盤後重挫；國家隊護盤 中概股狂飆

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】焦點股：

●影片串流媒體平台網飛（Netflix）上季營收意外強勁，且訂閱用戶數不僅增長超乎預期還創下歷史新高，周二盤後股價飆漲8.66%，報534.80美元。稍早前在一般交易時段，網飛上漲1.33%，收在492.19美元。

●被喻為「半導體風向球」的德州儀器（Texas Instruments）周二盤後股價跌4.55%，報166.40美元。該類比晶片大廠上季營收獲利衰退，且本季營收獲利展望亦不如市場預期，顯示工業與車用晶片市場仍然低迷。德儀去年第四季營收年減13%，為40.8億美元，每股盈餘為1.49美元，2023年全年營收年減13%，創下逾10年來最大跌幅。該公司預估本季營收介於34.5億～37.5億美元，每股盈餘介於0.96美元～1.16美元。

●威訊通訊（Verizon Communications）周一大漲6.7%，收在42.23美元，其上季訂閱用戶數創下近兩年來最強勁的增長，且全年獲利展望強勁。

●寶僑（Procter & Gamble）上季獲利優於分析師預期，股價上漲4.12%，收在153.98美元。

●3M全年獲利展望黯淡，股價崩跌11%。該公司預估2024年經調整後每股盈餘不超過9.75美元，不及市場預估的9.81美元。

●嬌生（Johnson & Johnson）跌1.6%，其上季獲利表現僅略高於市場預期。

●中概股普遍強彈，那斯達克金龍中國指數大漲4.8%，嗶哩嗶哩飆漲9%、阿里巴巴漲近8%、百度和京東均漲逾7%。彭博報導北京當局正在考慮多項救市措施，包括設立規模約2兆元人民幣的股市平準基金，透過滬港通、深港通買進陸股。受此消息激勵，周二香港恆生指數收盤大漲2.63%，恆生科技股指數飆漲3.7%。此外，阿里巴巴創辦人馬雲、蔡崇信去年第四季合計大買2億美元阿里巴巴股票，顯示這兩位公司核心人物可能認為阿里巴巴遭到低估。