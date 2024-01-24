《基金》中、日央行增持美債 投資級具吸引力

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【時報記者任珮云台北報導】美國財政部上周(19日)公布11月國際資本流動報告（TIC）指出，美債前兩大持債國包括中國及日本紛紛增持美債，債市情緒持續樂觀，價格已自去年低點開始反彈，相對於2023年，此時投資債市風險更低。

國泰美國優質債券基金基金經理人鄭易芸分析，去年12月FED暗示不再升息，點陣圖預計今年可望降息3碼，2025年及2026年有機會分別降4碼與3碼，根據芝商所資料顯示(截至1/22)，市場預估FED降息時點從3月延至5月，但會降息的趨勢不變，建議把握債市高利機會，布局降息循環所帶來的債券價格資本利得空間。

鄭易芸進一步說明，根據美銀全球經理人調查顯示，有高達54%的經理人認為2024年債券會是表現最佳的資產，遠高於看好股票的29%，觀察美國投等債的交易價格近期開始自谷底反彈，目前約93.6元（截至2023/12），債券價格仍處折價，相較於長期均值104元還有上漲空間(2013/12-2023/12)，在降息趨勢確立的情況下，建議投資人佈局債市搭上多頭趨勢列車。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，在經濟放緩為主的2024上半年應以穩為重，美國升息的遞延效應仍在，增添經濟於未來6~12個月放緩的機率，但利差仍低於歷史均值，債息及潛在資本利得空間的吸引力是買入債券機會，看好未來美國通膨增速持續下滑，債券可望成為2024年表現最佳的資產類別，考量景氣衰退的疑慮仍未完全消除，各產業和不同級別債券表現分歧，建議優先選擇優質龍頭企業信評等級佳之投資等級債，依靠投資等級債券來創造收益，實現降低股票波動、創造下檔保護的雙重功能。市場預期今年標普500指數全年獲利增速上看雙位數，加上今年公司債預期淨發行量偏低，投資級債相對於其他券種皆有良好的吸引力，不論從收益角度或總報酬角度都具有相對優勢。