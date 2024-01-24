《熱門族群》達發車用報喜 聯發科家族同歡

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【時報記者王逸芯台北報導】達發(6526)成功揮軍車用，車用衛星定位晶片正式通過AEC-Q100 Grade 2車規級可靠性認證，並推出衛星定位系列晶片AG3335MA，未來也將搭配聯發科Dimensity Auto平台，瞄準全球車廠，這也相當於打進車用最前端的Tier1市場，達發今日開高走高，大漲約5%，站穩所有均線，聯發科(2454)同樣強勢上揚2%，扮演貢獻大盤漲點的權值股，另外，同屬聯發科家族的鈺太(6779)漲勢凌厲，開高走高逾7%。

車用市場為半導體各大業者兵家必爭之地，其儘管進入門檻高，但產品週期長，且毛利率高於平均，一旦成功跨入，可說是一十足的藍海市場。達發自2017年以來持續深耕衛星定位晶片設計，產品市佔已位列全球市場前三，有鑑於全球汽車產業正值轉型之際，對相關晶片需求大幅增加，達發科的車用衛星定位晶片在既有的基礎上將有很大的發展機會，加上還有聯發科做後盾，對於車用發展，可說是贏在起跑點。

達發AG3335MA系列通過通過AEC-Q100對於進軍車用市場相當具有指標性，新能源車近年來迅速普及，儘管近期產業歷經調整，然電動車仍為長期大趨勢；尤其進入全面電動化世代，半導體晶片業者積極參與跨入。其中最大進入門檻便是車規認證之取得，而打入各一級(Tier1)車電大廠供應鏈，必須取得兩張門票，由北美汽車產業所推的AEC-Q100(IC)便是其中之一。

聯發科其實對於車用市場早已積極布局已久，去年第二季宣布與輝達合作，聯發科Dimensity Auto平台SoC(系統單晶片)將整合NVIDIA最新GPU小晶片(chiplet)以及其AI和繪圖運算IP，已將產品擴展到高端智慧座艙領域，看好藉此可強化汽車市場的競爭力，並縮短上市時間，預計2026年開始將有較顯著的營收貢獻。

聯發科預計在1月31日召開法人說明會，將由執行長蔡力行主持，除公布去年第四季、2023年財報表現外，對於2024年第一季財測以及營運展望等也會做出詳盡說明。