三天四場記者會 陸官員接力信心喊話穩市

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近年大陸經濟面臨下行壓力，陸港股市表現疲弱淪為全球後段班，近日更接連破底大跌，滬指跌破2,800點、港股則跌破15,000點，衝擊民眾對經濟與市場的信心。大陸官方自24日起接連三天密集安排四場與經濟、金融工作相關的記者會，其中兩場並由部長級官員出席，頗有信心喊話的態勢。

綜合陸媒24日報導，據大陸國務院新聞辦公室發布的預告顯示，國新辦24日至26日將連續舉行四場記者會。首先登場的是24日上午10時，由大陸國資委副主任袁野說明「聚焦增強核心功能、提升核心競爭力，更好實現中央企業高質量發展」的有關情況。

袁野24日在記者會上表示，在今年年初，國資委就部署開展提質增效穩增長專項行動，切實發揮有效投資關鍵作用。同時，著力提高央企控股上市公司品質，強化投資者回報。加強精益化管理，以中央企業經營質效的全面提升為經濟社會發展作出更多貢獻。透過提升增加值，推動國有經濟不斷地發展壯大，努力實現股東有回報、企業有利潤、員工有收入、國家有稅收的發展，提高對國民經濟增長的貢獻度。

他指出，國資委將推動國有企業重組整合工作進一步走深走實，充分發揮國資央企「頂樑柱」和「壓艙石」作用。聚焦戰略性新興產業發展，大力推進專業化整合。發揮中央企業引領帶動作用，根據戰略性新興產業融合集群發展特點，更大力度開展資訊通信、新能源、裝備製造等領域專業化整合，積極開闢新賽道、搶佔新高地、塑造新優勢，深化產業鏈生態圈戰略合作，加快提升現代化產業體系建設水準。

另外，第二場記者會則是在24日下午3時，由中國人民銀行行長潘功勝、人行副行長兼外匯管理局長朱鶴新、人行副行長宣昌能說明「貫徹落實中央經濟工作會議部署、金融服務實體經濟高質量發展」的有關情況。

第三場在25日下午3時，由大陸金融監督管理總局副局長肖遠企說明「金融服務經濟社會高質量發展」的有關情況。第四場記者會在26日下午3時，由大陸商務部長王文濤介紹「穩中求進、以進促穩，推動商務高質量發展取得新突破」的有關情況。