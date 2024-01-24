日新任駐中大使：推動兩國關係向前發展 哪怕前進一兩步

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日本新任駐中大使金杉憲治履新1個月之際，日前首次以新身份接受陸媒專訪。他將外交工作形容為「驛站長跑接力賽」，並表示「手握接力棒，要盡可能地跑得更遠」。他強調，在任期內希望利用自身經驗，促進日中相互交流，為推動改善兩國關係貢獻力量。

作為少數非日本外務省「中國學派」出身的駐中大使，金杉憲治被認為有望為改善中日關係打開局面。對此，金杉在接受大陸《環球時報》專訪表示，自己從2016年到2019年擔任過負責日中關係的外務省亞洲大洋洲局長，也擔任過負責經濟的外務審議官，讓他獲得一些現場參與日中關係的經驗。

曾與已故時任日相安倍晉三2018年訪問中國的金杉指出，大使或大使館工作的一個重要部分是確保在中國的日本人安全，並努力增加日企的權益，「我認為日中之間仍然需要加強溝通」。而現在疫情已經過去，2023年11月還舉行了日中首腦會談，他希望透過促進日中之間的相互交流，推動改善兩國關係。

金杉說，中國作為對日本來說最為重要的國家之一，從某種意義上來說，不能有絲毫懈怠，「我會想方設法推動日中關係向前發展，哪怕只能前進一兩步也好」。而此前舉行的「岸習會」重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位，對於深化日中合作具有重要意義。

日方將採取哪些行動落實「岸習會」共識？金杉指，「全面推進戰略互惠關係」的大框架已重新確認，就應以此為基礎，推進各層面的對話。他認為，這樣的交往對於促進人員往來十分重要，也要讓兩國民眾看到，懸而未決的問題正在透過交流得到解決，「一旦重新開始往來、開始對話，事情就會向前發展」。

談及對中日關係的展望，金杉以在日本受歡迎的運動「驛站長跑接力賽」為例，指自己的工作就像從前任手中接過接力棒，在任期內盡可能跑得更遠，再把接力棒傳給下一任，「我希望日中關係在任內可以向前邁進，哪怕只有一兩步」，眼下他想盡可能地為解決當前所面臨的問題而努力。

而此前擔任日本駐印尼大使的金杉身穿當地傳統服飾「巴迪克（Batik）」受訪。他表示，很多印尼朋友向他說，日中關係的穩定，對印尼、對東協而言都非常重要，請他一定要努力。金杉強調，會在中國工作時牢記這些聲音。