保時捷第一款純電SUV！第二代Macan明晚全球首發

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在各界期待之下，保時捷（PORSCHE）將於25日在新加坡正式發表全新純電Macan，台灣時間25日晚間7：30並同步舉行線上直播，Style Porsche副總裁Michael Mauer表示，全新Macan是第一款以保時捷現有產品進行電動化的車款，將同時擁有「經典」與「創新」。

Michael Mauer表示，每款新的跑車都必須具備保時捷家族不容錯認的特色，同時也必須能令人耳目一新，在設計時保留視覺上的一致性對保時捷品牌至關重要。他也坦言，要在保時捷的「經典」和「創新」之間取得恰到好處的平衡，有時相當棘手。

Macan從內燃機引擎轉變至純電動力，雖為Style Porsche 部門帶來挑戰，也同時開啟新的可能。Mauer說，符合車輛的技術規格需求是最基本的，這在設計初期進行車輛佈局配置時就已列入考量。各個組件如何配置，影響車輛是否有正確的基本比例，經典的保時捷「飛躍線（Flyline）」並非用在任何地方都能成立的。

Mauer說明，移除苯重的引擎後，得以強化前廂蓋設計，更具獨特性；與此同時，電池仍然是體積相對龐大的零件，不僅需要許多空間，也影響車身的寬、高比例。此外，空氣力學設計也是影響純電跑車續航里程的重要因素。透過設計師與空氣力學工程師的密切合作，純電Macan的風阻係數僅0.25 Cd，成為市場上最流線的SUV之一。

整體而言，保時捷決定不將電動車型的設計與內燃機引擎車款完全區隔分開，Mauer解釋，保時捷終究是保時捷，即使是純電的保時捷，依然是同級距中最具跑格的車款。從這個角度來說，我們毋須放棄保時捷久經考驗的設計 DNA。

Mauer確信，此一信念已充分落實於保時捷第一款純電SUV的設計中，第一眼看到全新Macan就能清楚認出這是一部保時捷，更是一部Macan。我們保留了保時捷在這個級距定義出的跑車比例，從裡到外都重新精心設計，讓新車款更運動化、更動感。