《台北股市》第一金投信：2024關注2大風險 聚焦信「賴」產業

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者任珮云台北報導】台股選後一度受政治疑慮干擾殺低，不過隨半導體龍頭台積電法說帶來全球科技春燕佳音，第一金投信指出，2024聚焦即將上任的賴政府推出的五大信賴產業，以厚植台灣科技業競爭力，政策支持關鍵技術與產業發展，加上經濟谷底回揚，台灣在半導體產業續領優勢，支持台股長線再攻高。至於市場風險則為地緣政治及美國總統大選等變數。

台股選後先蹲後跳，外資錯殺回補發動認錯行情，可望重返選前高點，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，台股走勢重回基本面走勢，隨利率高點過後，景氣觸底、科技庫存去化即將告一段落，重現補庫存需求，按過往經濟數據統計，美國降息啟動時間領先製造業落底平均約4.7個月，目前市場預估年中降息機率高，景氣可望在下半年漸復甦回升。

張正中表示，2024年全球最關注的風險，由前一年度的通膨與景氣衰退，轉向地緣政治及美國總統大選等變數，美國雖有年底大選變數、川普重返白宮的政治風險等，過往美股在選前的3至5個月，也就是6月至8月份是選舉年表現最強勁的期間，料將再推升美股、台股樂觀表現預期。

選後台股重返基本面行情，張正中強調，目前市場預估，台灣企業在經歷兩年的獲利衰退後，2024年、2025年可望重現連續兩年獲利雙位數成長，過往在獲利成長的階段，加上科技業的新產品、新技術推出助攻，也帶動股價呈現上揚，這波的獲利，同時具備AI科技的擴大運用助攻股價效應。

此外，張正中說明，未來賴政府可望延續蔡政府時代所推動六大核心戰略產業發展方向，賴政府選前政見強調「五大信賴產業」，主要為強化台灣科技與經濟發展的關鍵實力，受惠產業包括：半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，這也是台灣在全球供應鏈中的產業重要角色；賴政府同樣重視能源轉型及綠色能源發展等，對於太陽能、風力發展、重電將具備政府與資本投入支撐；國防政策發展上，賴政府可望加速推動國防自主與國艦國造政策，助攻航太軍工產業的成長動能。

張正中提醒，投資佈局宜留意：即將展望復甦的半導體產業；AI供應鏈應用擴大後帶動獲利成長標的；新政府政策支持概念股，受景氣循環影響小。科技股、政策支持股是加碼標的，傳產及中國關聯度高的產業，則採取保守態度，張正中認為，下一波台股攻高行情，將以個股表現為主，針對台股基金投資，挑選景氣復甦、政策受惠標的，採取長線定期定額策略，掌握復甦循環行情。