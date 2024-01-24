中原大學獲「育秀教育基金會」捐贈量子電腦

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財團法人育秀教育基金會支持中原大學推動量子科技教育，今年一月捐贈5台核磁共振量子電腦，總價超過百萬元，堪稱全台最完整的量子電腦設備，對於培育量子科技人才具有重要意義。中原大學表示，本次捐贈的量子電腦設備有助於學生學習與操作真實的量子電腦，藉以培養量子計算與演算法的開發能力，在可見的未來迎接「量子霸權」時代的來臨。

中原大學量子資訊中心主任張慶瑞:育秀教育基金會捐贈的量子電腦可在室溫下進行量子計算

中原大學量子資訊中心主任張慶瑞講座教授指出，育秀教育基金會捐贈的量子電腦主要特色是可在室溫下進行量子計算，包括兩台3 Qubit和三台2 Qubit量子電腦，這批設備應該是全台灣現在最完整的，未來將充分運用於教學，而且不僅中原學生可以使用，也希望對鄰近地區高中師生及產業在推動量子科技教育時有所助益。

中原大學董事長張光正:感謝育秀教育基金會支持中原大學發展量子教育

中原大學已成立全國第一個「智慧運算與量子資訊學院」，以及「智慧運算與大數據學士班暨碩士學位學程」，率先結合人工智慧、大數據分析與量子計算技術，同時搭配專業課程，藉以培育與時俱進的量子科技人才。另一方面中原大學也與業界和地方教育單位合作培育量子科技人才，有了這批設備的助力，將為學生和研究人員提供更多實踐和探索的機會。

中原大學董事長張光正表示，中原大學秉持以耶穌基督犧牲奉獻的博愛精神辦學，雖然沒有財團支持，但因為有上帝的帶領與祝福，才能有今日的規模與資源，除了延攬到台灣量子教育的先驅者、台大物理系特聘教授張慶瑞到中原為量子教育掌舵，也促成了中原與台灣富士通、台塑企業三方合作，如今再獲得育秀教育基金會的慷慨捐贈，支持中原大學發展量子教育，對於中原師生在量子領域的學術探索是一大助力！

此次捐贈單位「育秀教育基金會」是為紀念聯華神通集團創辦人苗育秀先生所設立，而中原大學與聯華神通集團已有多年產學合作關係，該基金會曾於2017年大額捐款贊助中原推動風雅頌藝文活動，十分認同中原大學的全人博雅教育，在此次量子電腦捐贈儀式上，由中原大學副校長洪穎怡代表校方致贈感謝狀予育秀教育基金會副執行長苗華斌。

「量子科技」被喻為下一個世代革命，量子人才攸關產業未來

苗華斌指出，育秀教育基金會創立初衷就是希望能結合科技、數位內容及教育，開啟學界與業界的對話，他表示中原大學擁有很好的校園文化，是一個很適合推廣科學與人文的教育基地，期望透過此次捐贈量子電腦設備，真正落實及推廣量子應用，並且讓台灣的量子科技發展在世界佔有一席之地。

「量子科技」被喻為下一個世代的革命，量子人才更攸關產業未來!此次捐贈代表育秀教育基金會對中原大學科技教育的重視與支持，中原大學將充分利用這些先進的量子電腦，提升學術教學水平，推動研究前瞻項目，並將先進科技帶給學生，激發學生的學術探索熱情，攜手為科技教育探索新的前沿，啟航學術新旅程。