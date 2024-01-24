台積電助攻 00929三天秒填息！4檔高「含積量」ETF行情看俏

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股「積」情再起日K連5紅，大盤站回月季線之上，也激勵上周進行除息的台股ETF行情表現，累計（以1／23收盤價計算）共有5檔完成填息。

Cmoney據統計，上周有13檔台股ETF進行除息，月配息型的復華台灣科技優息（00929）以及追蹤大盤為主的元大臺灣50（0050）、元大MSCI台灣（006203）、中信臺灣智慧50（00912）、永豐台灣ESG（00888）表現最為突出，這次僅3～4天就完成填息。

近一步分析上述填息的5檔ETF，00929本月配息金額從0.11元增加至0.13元，因填息缺口相對較小，加上成分股聚焦半導體、電子零組件及電腦周邊設備等熱門AI供應鏈題材，3天完成填息，累計從去年7月配息以來，除12月尚未填息之外，其餘當月填息天數都只花1天。

0050、006203、00912、00888權重第一大皆為台積電，其中占0050、006203占比超過4成、00912、00888逾2成，隨台積電跳升大漲，成為此次完成填息的主要功臣；其餘9檔雖處於貼息狀態，不過，隨盤勢翻多、電子股同步走揚，包括聚焦半導體、5G等ETF離填息僅一步之遙。

投信法人表示，台積電為台股權值第一大，因法說會報佳音推升股價重返600元大關，讓以追蹤大盤為主的台股ETF雨露均霑，加上又是熱門AI概念股的領頭羊指標，也將挹注以趨勢電子產業為主的台股ETF表現空間。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，AI趨勢帶動科技業景氣擴張循環，台廠在供應鏈扮演重要角色，加以半導體及其他產業庫存調整結束，隨庫存陸續回補、手機及PC等消費性電子需求回溫、景氣逐步回升，預計將帶動相關受惠概念題材及台股大盤表現空間，建議可透過一籃子電子股佈局的台股ETF掌握後市投資契機。